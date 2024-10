MOMENCE, Illinois, 29 octobre 2024 /CNW/ - FutureCeuticals, Inc. a annoncé aujourd'hui l'approbation des allégations en matière de santé et de mobilité des articulations pour le fructoborate de calcium Promentum™ au Canada.

Santé Canada a émis l'approbation les allégations suivantes concernant cet ingrédient populaire pour la santé et la mobilité des articulations, à la dose quotidienne recommandée de 216 mg :

Il aide à soulager/réduire la douleur et la raideur articulaires chez les personnes souffrant d'inconfort au genou.

Il aide à améliorer/accroître la mobilité des personnes souffrant d'inconfort au genou.

« Cette réalisation s'appuie sur la valeur que nous avons créée pour nos partenaires qui utilisent Promentum dans leurs produits d'aide au vieillissement en santé, de santé des articulations et de mobilité, a déclaré Ryan Wories, directeur principal, Marketing, FutureCeuticals. Nous disposons d'un corpus scientifique riche et en croissance continue sur la capacité de cet ingrédient unique à offrir à la fois un confort articulaire et des bienfaits en matière de mobilité à action rapide et à long terme, qui s'améliorent au fil du temps. C'est enthousiasmant de voir nos efforts reconnus par Santé Canada. »

Promentum est un fructoborate de calcium, un boro-carbohydrate alimentaire unique identique à la molécule présente dans les plantes. Cette forme inspirée de la nature, créée à l'aide des mêmes processus que ceux que les plantes utilisent pour former de nouvelles molécules minérales, fournit une dose stable, soluble et efficace de bore bioactif. Promentum offre une gamme de bienfaits pour la santé et la mobilité des articulations, la force osseuse, la consommation de nutriments et l'équilibre hormonal.

« Nos décennies de recherche clinique, notre coût par portion avantageux et notre souplesse d'application ont fait de Promentum un ingrédient de choix pour les principales entreprises de bien-être au monde. Ensemble, nous contribuons à fournir plus d'un milliard de portions de fructoborate de calcium chaque année aux consommateurs du monde entier », a ajouté M. Wories.

Rendez-vous sur www.futureceuticals.com/promentum pour en savoir plus.

À propos de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. est une entreprise familiale, leader de l'industrie dans la recherche, le développement et la fabrication de poudres et d'extraits à base de fruits, de légumes et de céréales pour les marchés des aliments et boissons fonctionnels, et des suppléments alimentaires. Nous travaillons à libérer la puissance synergique des plantes grâce à la découverte et à la recherche d'ingrédients végétaux novateurs, nutritifs et pratiques. Le fructoborate de calcium Promentum™ est fabriqué en vertu de brevets américains et étrangers délivrés et en instance et est disponible exclusivement auprès de FutureCeuticals, Inc.

