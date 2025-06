MOMENCE, Illinois, 5 juin 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude publiée dans l' International Journal of Molecular Sciences montre que vitAlign®, une innovation exclusive et complète de FutureCeuticals en matière de vieillissement en bonne santé, offre des avantages importants pour restaurer la santé cellulaire et soutenir une réponse immunitaire saine.

L'étude met en lumière l'efficacité de vitAlign pour réguler la fonction cellulaire et les déséquilibres métaboliques associés aux facteurs de stress immunitaires, du rhume et de la grippe saisonniers à des difficultés plus complexes liées à l'environnement et à l'immunité.

Les chercheurs ont évalué l'incidence d'une faible dose de vitAlign de 50 mg chez les adultes médicalement stables âgés de 40 à 55 ans qui se remettent d'une cure modérée de la COVID-19, telle que définie par les lignes directrices des CDC. L'étude a comparé vitAlign à une dose de 1 000 mg de vitamine C, en se concentrant sur les marqueurs et les processus clés qui ont une incidence directe sur la santé immunitaire et cellulaire.

Les résultats ont montré que vitAlign réduisait considérablement la production excessive d'espèces réactives d'oxygène (ROS) dans les mitochondries et par les voies NOX2 et iNOS, des mécanismes clés qui influencent les fonctions immunitaire et cellulaire. De plus, les chercheurs ont observé une augmentation des niveaux d'oxyde nitrique circulant et biodisponible, ce qui suggère un soutien à la fonction endothéliale et à la santé cardiovasculaire. Les auteurs ont noté que l'augmentation de l'oxyde nitrique est probablement attribuable à la capacité de vitAlign à réguler de multiples voies de production de ROS.

En particulier, vitAlign a produit des effets mesurables dans les 30 minutes, qui ont duré jusqu'à trois heures. En revanche, la vitamine C, qui a été utilisée comme témoin positif, a été administrée à une dose vingt fois supérieure et n'a pas démontré une activité à large spectre comparable.

« Ces résultats s'appuient sur plus d'une décennie de recherches cliniques publiées démontrant que vitAlign est une innovation importante en matière de santé cellulaire, qui s'étend désormais directement à la fonction immunitaire, a déclaré J. Randal Wexler, avocat général et vice-président de la R&D de FutureCeuticals. « Nous avons déjà démontré que vitAlign améliore l'efficacité énergétique des cellules et aide à rétablir l'équilibre métabolique, à la fois de manière aiguë et au fil du temps. »

Wexler a ajouté : « Ces nouveaux résultats, qui se comparent favorablement à un antioxydant bien connu comme la vitamine C, renforcent le potentiel de vitAlign en tant que formule phytonutritive à multiples facettes, qui apporte un large soutien pour le vieillissement en bonne santé, pour la santé cardiovasculaire et pour la fonction immunitaire. Nos partenaires sont ravis des retombées pour l'innovation des produits et pour leurs clients à la recherche d'un soutien quotidien à la santé cellulaire. »

