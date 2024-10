FutureCeuticals annonce la publication d'une étude révolutionnaire sur les avantages cognitifs du jour même de CognatiQMD

MOMENCE, Illinois, 10 octobre 2024 /CNW/ - FutureCeuticals annonce fièrement la publication d'un autre nouvel article scientifique, validant une fois de plus les avantages de la performance cognitive de son ingrédient breveté, CognatiQMD. Les résultats de l'étude, menée à l'Université d'Auburn et publiée dans la revue Nutrients, démontrent les avantages de CognatiQ pour la performance cognitive dans un groupe de sujets nombreux, diversifiés et sains.

L'étude est la toute première du genre à remettre en question l'efficacité d'un ingrédient de performance cognitive dans un environnement à la maison visant à imiter les conditions réelles de la vie plutôt que les environnements de laboratoire hautement contrôlés traditionnellement utilisés par les chercheurs.

L'article indique qu'une seule portion de 200 mg de CognatiQ a considérablement amélioré le rendement cognitif une heure seulement après l'ingestion, ce qui a une incidence directe sur la mémoire de travail, considérée comme l'un des éléments les plus importants de la mémoire et considérée comme cruciale pour le raisonnement, la compréhension et la décisionfabrication. Les mesures testées ont montré des améliorations spectaculaires par rapport à une seule dose, allant de 25 % à jusqu'à 80 %. Les avantages ciblés décrits dans le document comprenaient la concentration, la précision et la concentration, tout en aidant à atténuer les répercussions de la fatigue mentale.

« La mémoire de travail est un terme bien connu des neurologues et des neuroscientifiques, mais ce terme a récemment connu une résurgence dans le discours public, en partie grâce à l'auteur à succès du New York Times, le Dr Richard Restak, neurologue de renommée mondiale. Le New York Times a récemment publié un article dans lequel M. Restak conclut que la mémoire de travail est le type de mémoire le plus essentiel, surtout à mesure que nous vieillissons.

« Nous sommes heureux que le monde commence enfin à réaliser ce que les neurologues savent depuis longtemps : la mémoire de travail est l'un des éléments les plus cruciaux de notre fonction cérébrale, a déclaré J. Randal Wexler, qui dirige le département de recherche et développement de FutureCeuticals.

« Les résultats présentés dans cet article le plus récent établissent un lien direct entre une dose unique de CognatiQ et des améliorations très importantes de la mémoire de travail. « Nous croyons que ces résultats démontrent que CognatiQ peut rapidement apporter des changements importants et notables à la performance cognitive, a déclaré M. Wexler.

À propos de FutureCeuticals

FutureCeuticals est un leader familial dans la recherche, le développement et la fabrication de poudres et d'extraits de fruits, de légumes et de céréales pour les marchés des aliments fonctionnels, des boissons et des suppléments alimentaires. Nous libérons la puissance synergique des plantes grâce à la découverte et à la recherche d'ingrédients végétaux novateurs et nutritifs. CognatiQMD est disponible exclusivement auprès de FutureCeuticals.

