MOMENCE, Illinois, 20 mars 2025 /CNW/ - Une nouvelle recherche publiée dans Microorganisms a révélé l'impact important de NatureKnit™, une innovation en matière de santé intestinale entièrement naturelle et en instance de brevet de FutureCeuticals, sur le microbiome intestinal humain.

L'étude, menée en partenariat avec ProDigest, une importante organisation de recherche sur le microbiome basée à Gand, en Belgique, démontre que NatureKnit a un effet prébiotique significatif dans l'intestin. L'étude montre que NatureKnit favorise une activité métabolique et une modulation du microbiome significatives et inattendues, en particulier par rapport aux ingrédients populaires à base de fibres purifiées. L'étude a utilisé le modèle M-SHIME® de ProDigest, validé et largement reconnu, qui simule le tractus gastro-intestinal humain et l'écosystème microbien, permettant ainsi la recherche sur le microbiome humain actif.

« Cette étude illustre parfaitement la façon dont les modèles de simulation de l'intestin nous permettent de comprendre pleinement le comportement des ingrédients fonctionnels en relation avec le microbiome », a déclaré Massimo Marzorati, PhD, chef de la direction de ProDigest et de la faculté de CMET à l'Université de Gand. « En reproduisant la complexité de l'intestin humain, nous pouvons obtenir des informations détaillées qui comblent le fossé entre la recherche en laboratoire et les applications réelles.

Les résultats ont démontré que deux grammes seulement de NatureKnit entraînaient un profil de fermentation lent et doux et un effet prébiotique soutenu et durable. Comparé à des fibres purifiées populaires, NatureKnit a eu un effet prébiotique significativement plus important après 48 heures sur les mesures de l'abondance totale des bactéries intestinales saines, de la richesse des espèces bactériennes et du total des acides gras à chaîne courte (AGCC).

« L'effet prébiotique durable de NatureKnit et sa capacité à interagir avec le microbiome tout le long du gros intestin, par rapport aux fibres purifiées populaires qui fermentent généralement rapidement et n'apportent que des avantages à court terme, est une découverte passionnante », a déclaré Brendan Kesler, directeur de l'innovation chez FutureCeuticals. « La puissante capacité de NatureKnit à promouvoir la production d'acides gras saturés offre des avantages significatifs dans l'intestin, mais pose également les bases de l'impact de NatureKnit sur la santé humaine globale au-delà de l'intestin ».

« Ces résultats suggèrent que NatureKnit représente un développement passionnant dans le domaine des prébiotiques, des postbiotiques et du microbiome », a ajouté M. Kesler. « Les résultats offrent des possibilités importantes pour les futurs produits de santé intestinale fondés sur une approche naturelle et durable du microbiome et de la santé globale. »

À propos de FutureCeuticals :

FutureCeuticals, Inc. est le développeur de NatureKnit® et un leader de l'industrie dans la recherche, le développement et la fabrication de poudres et d'extraits à base de plantes pour les marchés des aliments et boissons fonctionnels, et des suppléments alimentaires.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645826/FutureCeuticals_Logo.jpg

SOURCE FutureCeuticals, Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Ryan Wories, directeur principal, Marketing, FutureCeuticals, [email protected]