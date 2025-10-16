Des crescendos branchés aux salons de thé rafraîchissants en passant par des plaisirs givrés

OTTAWA, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Cet automne, Rideau Hall propose une programmation captivante qui promet une expérience unique aux visiteurs venus de près ou de loin. Cette saison propose un harmonieux mélange de culture, d'esprit communautaire et d'activités ludiques saisonnières qui captiveront les visiteurs au fil des saisons. Tous les événements sont gratuits.

La série de concerts Crescendo foule les planches

Quintette à vent Chinook -- le 26 octobre, 14 h, salle de bal de Rideau Hall

Mélomanes, inscrivez cette date à votre calendrier! Notre nouvelle série de concerts Crescendo, qui débutera le 26 octobre, mettra en vedette des artistes chevronnés de Musique centrale des Forces armées canadiennes répartis en petits ensembles. Cette série de concerts intimistes réunira des musiciens talentueux dans l'élégante salle de bal, où le public pourra découvrir de près la magie des concerts. Que vous soyez un mélomane assidu ou que vous découvriez les concerts pour la première fois, Crescendo vous offre une expérience musicale inoubliable.

Rideau HALLoween prend des allures sophistiquées avec notre « salon THÉ ‑ rrifiant »

Salon THÉ‑rrifiant -- le 31 octobre, de 17 h à 20 h, salle de bal de Rideau Hall, grille Thomas

Pour l'Halloween, nous vous réservons une surprise délicieusement différente! Le 31 octobre, les familles sont invitées à notre chasse aux bonbons publique sur le thème enchanteur de « salon THÉ‑rrifiant ». Cette année, le décor met en scène un salon de thé en plein air sous les arbres, pour une expérience unique où la peur côtoie le raffinement. Petits et grands peuvent s'attendre à un mélange charmant de bonbons, de frissons dans une atmosphère effrayante.

Plongez dans l'histoire sur la patinoire de Rideau Hall

Du 22 novembre 2025 au 31 mars 2026 (selon les conditions météorologiques)

En semaine : de 17 h à 20 h 30

Les fins de semaine : de 13 h à 20 h 30

Inaugurée en 1872, la patinoire de Rideau Hall a accueilli des générations de patineurs et a façonné la culture des sports d'hiver au Canada. Aucune réservation requise pour essayer notre patinoire réfrigérée et profiter de nos heures d'ouverture prolongées; vous devez toutefois apporter vos propres patins.

PROGRAMMATION CONTINUE



Visites guidées gratuites de Rideau Hall

Les visiteurs sont guidés dans les aires publiques de cette résidence historique. Au menu : l'art canadien et les impressionnantes salles de cérémonie, où les Canadiens sont honorés et les dignitaires sont accueillis. Les visites guidées sont gratuites et sont offertes tous les jours sous réservation.

Visite du domaine

Le domaine de Rideau Hall est ouvert de 8 h à une heure avant le coucher du soleil, toute l'année.

Planifier votre visite

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités et les visites guidées de Rideau Hall, composez le 613-991-4422 ou le 1-866-842-4422 (sans frais); écrivez-nous à [email protected]; ou visitez le www.gg.ca/RideauHall.

Des places de stationnement gratuites sont disponibles sur les rues avoisinantes. Les visiteurs peuvent ensuite accéder au domaine à pied par la grille Sussex, la grille Thomas ou par la grille MacKay.

Nous recommandons aux personnes à mobilité réduite de communiquer préalablement avec le bureau des réservations pour se renseigner sur la meilleure façon d'accéder au domaine et à la résidence.

Comme Rideau Hall est un lieu de travail, il se peut que l'horaire des activités soit modifié sans préavis pour la tenue d'événements officiels.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Renseignements pour le public : [email protected]