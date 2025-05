Tyenne ® , le biosimilaire du tocilizumab de Fresenius Kabi, est le premier et le seul biosimilaire du tocilizumab à être lancé au Canada . Il est désormais disponible sur le marché en deux versions : une présentation sous-cutanée et une présentation intraveineuse.

offre un accès accru et une option de traitement abordable aux patients canadiens traités par le tocilizumab. Avec ce lancement, Fresenius Kabi Canada élargit encore son portefeuille de biosimilaires en immunologie, offrant ainsi davantage d'options thérapeutiques aux patients atteints de maladies auto-immunes chroniques.

Tyenne® est le deuxième biosimilaire de Fresenius Kabi approuvé en immunologie et proposé au Canada pour le traitement de maladies rhumatologiques.

TORONTO, le 21 mai 2025 /CNW/ - Fresenius Kabi Canada annonce que son biosimilaire du tocilizumab, Tyenne®, qui fait de référence à Actemra®** (tocilizumab), est désormais disponible sur le marché canadien. Tyenne® est ainsi le premier et le seul biosimilaire du tocilizumab actuellement disponible au pays. Cette étape importante intervient juste après le lancement d'Idacio® (adalimumab) sans citrate.

Tyenne® est indiqué pour le traitement de diverses maladies inflammatoires et immunitaires, notamment la polyarthrite rhumatoïde (PR), l'artérite à cellules géantes (ACG), l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (AJIp) et l'arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIs), le syndrome de libération de cytokines (SLC), ainsi que dans le cadre du traitement de la COVID-19. Fresenius Kabi, une société opérationnelle de Fresenius, s'efforce d'élargir son solide portefeuille de produits biopharmaceutiques. Cette expansion est un pilier essentiel de #FutureFresenius.

« Nous sommes fiers d'être la première entreprise à proposer une alternative abordable au traitement par le tocilizumab aux professionnels de la santé ainsi qu'aux patients canadiens atteints de maladies inflammatoires ou immunitaires », a déclaré Abhi Bhoite, directeur principal et chef des Affaires commerciales chez Fresenius Kabi Biopharma Canada.

Tyenne® offre aux Canadiennes et aux Canadiens une solution de rechange économique aux médicaments biologiques plus coûteux, contribuant ainsi à garantir l'accessibilité et l'abordabilité des soins de santé pour tous les patients. »

Darius Panaligan, premier vice-président du secteur commercial, UE et RDM, chez Fresenius Kabi Biopharma, a déclaré : « L'autorisation de mise sur le marché de Tyenne® au Canada renforce notre trajectoire de croissance et nous permet de continuer à élargir notre portefeuille de médicaments biopharmaceutiques de pointe. »

Tyenne® offre aux patients et aux fournisseurs de soins de santé une gamme flexible et conviviale d'administration par voie sous-cutanée (seringue préremplie et auto-injecteur) et par voie intraveineuse (fiole).

Fresenius Kabi accompagne les patients du Canada à qui l'on a prescrit Tyenne® par le biais de son programme de soutien aux patients (PSP), KabiCare®. Ce programme leur offre un soutien sur mesure grâce à une gamme complète de services comprenant la formation à l'injection, l'aide au remboursement, un point de contact dédié unique, la coordination des analyses sanguines et l'évaluation du mode de vie. Avec KabiCare®, les patients bénéficient d'un soutien continu, d'un accompagnement éducatif et de conseils tout au long de leur parcours de traitement biosimilaire, ainsi que d'une aide pour faciliter l'accès à leur médicament.

À propos de Tyenne®

Tyenne® (tocilizumab) est un biosimilaire du médicament biologique de référence Actemra®, un médicament sur ordonnance appartenant à la classe des inhibiteurs des récepteurs de l'interleukine-6 (IL-6). Le tocilizumab est une biothérapie approuvée pour le traitement de diverses affections inflammatoires et à médiation immunitaire, notamment la polyarthrite rhumatoïde, l'artérite à cellules géantes, l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire et l'arthrite juvénile idiopathique systémique, le syndrome de libération de cytokines (SLC), ainsi que pour le traitement de la COVID-19.

* Tyenne® (tocilizumab) est une marque déposée de Fresenius Kabi Deutschland GmbH dans certains pays. ** Actemra® est une marque déposée de Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha Corp, membre du groupe Roche.

Fresenius Kabi, entreprise de soins de santé d'envergure mondiale, a pris un engagement envers la vie. Les produits, technologies et services de l'entreprise contribuent aux traitements et aux soins des patients en phase critique ou atteints d'une maladie chronique. Avec plus de 41 000 employés et une présence dans plus de 100 pays, le vaste portefeuille de produits de l'entreprise se concentre sur l'accès à des médicaments et des technologies de haute qualité qui sauvent des vies.

Dans le secteur biopharmaceutique, Fresenius Kabi propose des biosimilaires de pointe dans les domaines des maladies auto-immunes et de l'oncologie. Forte de sa position de leader sur le marché de la nutrition clinique, l'entreprise dispose d'un large portefeuille de produits entéraux et parentéraux qui permettent d'améliorer nettement l'état nutritionnel des patients, notamment parce qu'elle est l'unique entreprise à proposer ces deux groupes de produits. Dans le domaine des technologies biomédicales, l'entreprise propose des pompes à perfusion vitales, des dispositifs de thérapie cellulaire et génique, des produits à usage unique et bien plus encore.

Leader mondial de la fourniture de poches et de dispositifs de collecte de sang, Fresenius Kabi soutient les banques de sang et les établissements de santé dans le monde entier. Les produits génériques i.v. et les liquides pour perfusion de l'entreprise contribuent à sauver des millions de vies chaque année, notamment dans les domaines de la médecine d'urgence, de la chirurgie, de l'oncologie et des soins intensifs.

Fresenius Kabi adopte une approche holistique en matière de soins de santé et allie de manière unique expérience, expertise, innovation et dévouement, améliorant ainsi la vie de 450 millions de patients chaque année. Conformément à la stratégie #FutureFresenius, l'entreprise développe, produit et commercialise de nouveaux produits et technologies. Elle aspire également à renforcer sa position de leader mondial en matière de thérapeutiques, à améliorer les soins aux patients et à générer une valeur durable pour ses parties prenantes -- façonnant ainsi l'avenir des soins de santé.

Fresenius Kabi est une société d'exploitation du groupe Fresenius, fondé en 1912, au même titre que les sociétés Helios et Quirónsalud. Les sociétés du groupe Fresenius, qui s'expriment d'une SEULE voix, s'engagent à fournir des solutions de soins de santé qui sauvent et changent des vies à l'échelle planétaire.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.fresenius-kabi.com.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sous réserve de divers risques et incertitudes. Les résultats futurs pourraient différer matériellement de ceux décrits dans ces déclarations prévisionnelles en raison de certains facteurs, tels que l'évolution des conditions commerciales, économiques et concurrentielles, les réformes d'ordre réglementaire, les résultats des essais cliniques, les fluctuations des taux de change, les incertitudes liées aux litiges ou aux procédures d'enquête, et la disponibilité du financement.

Président du conseil de surveillance : Wolfgang Kirsch

Siège social : Bad Homburg, Allemagne

Registre du commerce : Amtsgericht Bad Homburg - HRB 11654

SOURCE Fresenius Kabi Canada Inc.