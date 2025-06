Le 17 décembre, Fresenius Kabi a accusé réception de l'avis de conformité de Santé Canada autorisant la solution d'injection d'iodixanol pour les administrations intraveineuses et intra-artérielles.

autorisant la solution d'injection d'iodixanol pour les administrations intraveineuses et intra-artérielles. Avec le lancement de la solution d'injection d'iodixanol, Fresenius Kabi Canada cherche à prendre de l'expansion dans le domaine des agents de contraste, en s'engageant à offrir plus d'options de traitement aux patients devant avoir recours à l'imagerie diagnostique.

La solution d'injection d'iodixanol est approuvée pour toutes les indications du produit de référence Visipaque® et est disponible immédiatement.

TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - Fresenius Kabi Canada, qui fait partie de Fresenius Group, a annoncé récemment le lancement de sa solution d'injection d'iodixanol en formats de 270 mg et 320 mg pour les administrations intraveineuses et intra-artérielles. L'injection d'iodixanol est un agent de contraste utilisé dans les domaines de l'angiocardiographie, de l'artériographie, de la tomographie par ordinateur de la tête et du corps, de l'urographie intraveineuse et de la veinographie. Santé Canada a approuvé la solution d'injection d'iodixanol en formats de 270 mg et 320 mg le 17 décembre 2024. Cette autorisation repose sur une évaluation approfondie d'un ensemble de données complet démontrant l'équivalence pharmaceutique du médicament de référence de Visipaque®.

Cette approbation permet à Fresenius Kabi d'améliorer son empreinte dans le domaine des agents de contraste au Canada, dans la foulée de récents lancements réussis d'agents de contraste aux États-Unis. L'élargissement d'une forte présence dans le domaine des agents d'imagerie est une pierre angulaire importante de la vision 2026 de Fresenius Kabi et de la stratégie #FutureFresenius.

« La solution d'injection d'iodixanol de Fresenius Kabi devient le premier médicament générique de produit de contraste iodé injectable sur le marché au Canada », a déclaré Lee Fulford directeur principal, Marketing, Produits pharmaceutiques spécialisés chez Fresenius Kabi Canada. « Avec ce lancement, nous sommes déterminés à offrir une valeur aux Canadiens, en réduisant le coût et en améliorant la stabilité de l'approvisionnement au sein d'un marché qui a connu des pénuries dévastatrices par le passé. »

Au cours des dernières années, les pénuries mondiales d'agents de contraste iodés ont conduit les organismes de soins de santé canadiens à adopter des stratégies pour atténuer ces pénuries, y compris la sélection des patients qui obtiendraient un agent de contraste et une réduction des doses dans la mesure du possible1. La solution d'injection d'iodixanol a été ajoutée au registre des pénuries de médicaments de niveau 3 de Santé Canada en juin 2022. Les pénuries de médicaments de niveau 3 sont celles qui peuvent avoir le plus grand impact sur le système de soins de santé2.

« Nous sommes fiers de présenter une autre solution de diagnostic d'iodixanol abordable qui améliorera l'approvisionnement de cet agent essentiel au Canada. Ce lancement souligne notre engagement à améliorer les soins aux patients grâce à des traitements accessibles », a déclaré Martin Willner, directeur général de Fresenius Kabi Canada.

À propos de Fresenius Kabi

Fresenius Kabi, une société en exploitation de Fresenius, se spécialise dans la nutrition clinique, les technologies médicales, ainsi que les médicaments génériques et les fluides intraveineux pour le traitement et les soins aux patients atteints de maladies graves et chroniques. Comptant plus de 41 000 employés et présent dans plus de 100 pays, le vaste portefeuille de produits de Fresenius Kabi met l'accent sur l'accès à des médicaments et à des technologies de grande qualité qui sauvent des vies.

À propos de la solution d'injection d'iodixanol

La solution d'injection d'iodixanol est un agent de contraste radiographique non ionique utilisé dans les domaines de l'angiocardiographie, de l'artériographie, de la tomographie par ordinateur de la tête et du corps, de l'urographie intraveineuse et de la veinographie. On peut s'attendre à ce que l'osmolalité inférieure de la solution d'injection d'iodixanol (isotonique avec le sang) par rapport au produit de contraste conventionnel à concentration d'iode semblable cause moins de perturbations liées à l'osmolalité et que celles-ci soient moins graves, en particulier, moins de douleur, de chaleur et de sensation de brûlure lors de l'injection3.

La solution d'injection d'iodixanol de Fresenius Kabi est exempte d'agents de conservation et est disponible dans une bouteille de polymère. La fermeture du contenant ne contient pas de latex en caoutchouc naturel. La solution d'injection d'iodixanol de Kabi Fresenius est actuellement disponible en six déclinaisons pour les procédures intra-artérielles et intraveineuses :

270 mg d'iode par ml :

Bouteille en polymère de 100 ml

Bouteille en polymère de 150 ml

320 mg d'iode par ml :

Bouteille en polymère de 50 ml

Bouteille en polymère de 100 ml

Bouteille en polymère de 150 ml

Bouteille en polymère de 200 ml

Pour en savoir plus, consultez le https://www.fresenius-kabi.com/fr-ca.

Ce communiqué contient des déclarations prospectives soumises à divers risques et incertitudes. Les résultats futurs pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans ces énoncés prospectifs en raison de certains facteurs, p. ex., les changements dans les conditions commerciales, économiques et concurrentielles, les réformes réglementaires, les résultats des essais cliniques, les fluctuations des taux de change, les incertitudes entourant les litiges ou les enquêtes, et la disponibilité du financement. Fresenius Kabi n'assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué.

