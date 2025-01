Otulfi ™ a reçu l'Avis de conformité (AC) de Santé Canada le 30 décembre pour ses présentations sous-cutanée et intraveineuse

Otulfi™ est approuvé dans le traitement des patients adultes atteints de la maladie de Crohn modérément à sévèrement active, de la colite ulcéreuse modérément à sévèrement active, du psoriasis en plaques modéré à grave et du rhumatisme psoriasique actif, soit les indications de son produit biologique d'origine, Stelara®**

TORONTO, le 8 janv. 2025 /CNW/ - Fresenius Kabi Canada est fière d'annoncer le récent Avis de conformité reçu de Santé Canada pour Otulfi™, un biosimilaire de l'ustekinumab développé par Formycon AG. Otulfi™ est indiqué dans la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le psoriasis en plaques et le rhumatisme psoriasique actif chez les patients adultes. Cette étape importante intervient quelques mois seulement après l'obtention de l'Avis de conformité pour Tyenne® (tocilizumab) et pour la formulation sans citrate d'Idacio® (adalimumab). Fresenius Kabi, une société opérationnelle de Fresenius, poursuit son essor au Canada en s'efforçant d'élargir son solide portefeuille biopharmaceutique. Cette expansion constitue une pierre angulaire importante de #FutureFresenius.

« Il s'agit de la troisième approbation d'un produit biosimilaire immunologique de Fresenius Kabi Canada, une étape importante dans notre parcours d'expansion de notre portefeuille biopharmaceutique au Canada. Cette réalisation souligne notre engagement à améliorer les soins aux patients dans tout le pays », a déclaré Darius Panaligan, premier vice-président commercial chez Fresenius Kabi Biopharma, UE et RDM.

Otulfi™ offrira aux Canadiennes et Canadiens une alternative avantageuse, qui contribuera à garantir que les soins de santé au Canada sont accessibles et abordables pour tous les patients. Les 10 provinces ont adopté la transition vers les biosimilaires et nous sommes déterminés à continuer de fournir d'autres solutions avantageuses, telles qu'Otulfi™.

« Nous sommes très fiers de présenter une autre option abordable de traitement par ustekinumab aux patients atteints de maladies inflammatoires et immunitaires », a déclaré Abhi Bhoite, directeur principal et chef commercial chez Fresenius Kabi Biopharma, Canada.

KabiCare®, le programme de soutien aux patients de Fresenius Kabi, accompagnera les patients canadiens à qui l'on a prescrit Otulfi™. KabiCare® offre à ses patients un soutien sur mesure grâce à une gamme complète de services, notamment la formation à l'injection, l'aide au remboursement, un point de contact dédié unique, la coordination des analyses sanguines et l'évaluation du mode de vie. Avec KabiCare®, les patients bénéficient d'une assistance pour accéder à leur médicament, d'un accompagnement continu, d'une formation et de conseils tout au long de leur parcours de traitement biosimilaire.

Fresenius Kabi est une société opérationnelle de Fresenius, spécialisée dans les produits biopharmaceutiques, la nutrition clinique, les technologies médicales et les médicaments génériques par voie intraveineuse pour le traitement de maladies critiques ou chroniques. Formycon AG est l'un des principaux développeurs indépendants de biosimilaires de haute qualité. En février 2023, Fresenius Kabi et Formycon ont conclu un partenariat de commercialisation mondial pour le candidat biosimilaire à l'ustekinumab couvrant les principaux marchés mondiaux.

À propos de Otulfi™

L'ustekinumab est un anticorps monoclonal humain qui cible les cytokines interleukine-12 et interleukine-23 qui jouent un rôle important dans les réponses inflammatoires et immunitaires. L'approbation de l'AC d'Otulfi™ (ustekinumab) par Santé Canada est fondée sur une évaluation approfondie d'un ensemble complet de données comprenant des données analytiques, précliniques, cliniques et de fabrication. Otulfi™ a démontré une efficacité, une innocuité, une pharmacocinétique et une immunogénicité comparables à celles du médicament de référence Stelara® chez les patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère. Otulfi™ a été approuvé en raison de ses présentations sous-cutanée et intraveineuse, qui offrent des options de traitement flexibles aux professionnels de la santé et aux patients traités par ustekinumab au Canada.

_____ * Otulfi™ (ustekinumab) est une marque de commerce de Fresenius Kabi Deutschland GmbH dans certains pays. ** Stelara® est une marque déposée de Johnson & Johnson

À propos de Fresenius Kabi :

En tant qu'entreprise de soins de santé à l'échelle mondiale, Fresenius Kabi a pris un engagement envers la vie. Les produits, technologies et services de l'entreprise contribuent aux traitements et aux soins des patients en phase critique ou atteints d'une maladie chronique. Avec plus de 43 000 employés et une présence dans plus de 100 pays, le vaste portefeuille de produits de Fresenius Kabi se concentre sur l'accès à des médicaments et technologies de haute qualité qui sauvent des vies.

Dans le domaine de la biopharmacie, Fresenius Kabi propose des biosimilaires de pointe dans les domaines des maladies auto-immunes et de l'oncologie. Forte de sa position de leader sur le marché de la nutrition clinique, Fresenius Kabi dispose d'un large portefeuille de produits entéraux et parentéraux qui font une nette différence dans l'état nutritionnel des patients, notamment parce qu'elle est la seule entreprise à proposer ces deux groupes de produits. Au chapitre des technologies biomédicales, l'entreprise propose des pompes à perfusion vitales, des dispositifs de thérapie cellulaire et génique, des produits à usage unique et bien plus encore.

Fresenius Kabi est le leader mondial de la fourniture de poches et dispositifs de collecte de sang, soutenant les banques de sang et les établissements de santé dans le monde entier. Les produits génériques i.v. et les liquides pour perfusion de la société contribuent à sauver des millions de vies chaque année, notamment dans les domaines de la médecine d'urgence, de la chirurgie, de l'oncologie et des soins intensifs.

Fresenius Kabi adopte une approche holistique en matière de soins de santé et allie de manière unique expérience, expertise, innovation et dévouement, faisant ainsi la différence dans la vie de près de 450 millions de patients chaque année. Avec Vision 2026, dans le cadre de la stratégie #FutureFresenius, l'entreprise développe, produit et commercialise de nouveaux produits et technologies. Elle aspire également à renforcer sa position de leader mondial en matière de thérapeutiques, à améliorer les soins aux patients et à générer une valeur durable pour les parties prenantes -- façonnant ainsi l'avenir des soins de santé.

Fresenius Kabi est une entreprise opérationnelle du groupe Fresenius, fondé en 1912, au même titre que les sociétés Helios et Quirónsalud. En tant qu'équipe UNIQUE, les sociétés du groupe Fresenius s'engagent à fournir des solutions de soins de santé qui sauvent et changent des vies à l'échelle planétaire.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.fresenius-kabi.com .

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sous réserve de divers risques et incertitudes. Les résultats futurs pourraient différer matériellement de ceux décrits dans ces déclarations prévisionnelles en raison de certains facteurs, tels que l'évolution des conditions commerciales, économiques et concurrentielles, les réformes d'ordre réglementaire, les résultats des essais cliniques, les fluctuations des taux de change, les incertitudes liées aux litiges ou aux procédures d'enquête, et la disponibilité du financement. Fresenius Kabi ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué.

À propos de Formycon :

Formycon AG (FSE : FYB) est un développeur indépendant majeur de biosimilaires de haute qualité, des produits complémentaires de médicaments biopharmaceutiques. L'entreprise se concentre sur les traitements en ophtalmologie, en immunologie, en immuno-oncologie et dans d'autres domaines thérapeutiques clés, couvrant la quasi-totalité de la chaîne de valeur, depuis le développement technique jusqu'à l'approbation par les autorités réglementaires, en passant par les essais cliniques. Pour la commercialisation de ses biosimilaires, Formycon s'appuie sur des partenariats solides, fiables et pérennes dans le monde entier. Avec le FYB201/Ranibizumab, Formycon dispose déjà d'un biosimilaire sur le marché en Europe et aux États-Unis, cinq autres candidats biosimilaires étant actuellement en cours de développement. Par le biais de ses biosimilaires, Formycon apporte une contribution importante à l'accès du plus grand nombre de patients à des médicaments hautement efficaces et abordables. Formycon AG a son siège à Munich et est cotée à la bourse de Francfort : FYB / ISIN : DE000A1EWVY8 / WKN : A1EWVY. Pour de plus amples informations, consulter le site : https://www.formycon.com

