Le forfait double de FreeTelecom a été officiellement dévoilé au Festival coréen de Toronto et offre une connectivité transparente entre la Corée et le Canada

TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - TELUS s'est associée à FreeTelecom, le plus important fournisseur de services de télécommunications à bas prix en Corée, pour lancer le forfait double FreeTelecom, une solution mobile inédite sur le marché canado-coréen. Le forfait double FreeTelecom permet aux clients d'accéder aux services mobiles coréens et canadiens sur un seul appareil, ce qui permet de réaliser d'importantes économies par rapport à l'itinérance internationale traditionnelle. Fonctionnant sur le réseau primé de TELUS, ce service répond aux besoins de connectivité uniques de la population coréenne, des travailleurs et travailleuses, des étudiants et étudiantes et des gens d'affaires qui séjournent dans les deux pays.

FreeTelecom met aussi à profit son expertise dans le marché canadien. Elle a d'ailleurs été reconnue en Corée en tant que marque de l'année sur le plan de la satisfaction de la clientèle pendant deux années consécutives, elle a reçu l'or aux ICT Award de Corée, et elle figure en tête du classement des consommateurs. Ce partenariat stratégique fait de FreeTelecom la première entreprise de télécommunications coréenne à entrer sur le marché mondial.

« Notre partenariat avec FreeTelecom témoigne de l'engagement de TELUS à offrir des solutions novatrices aux diverses collectivités du Canada, affirme Kal Amery, vice-président, Solutions intégrales aux télécommunicateurs à TELUS. Le forfait double de FreeTelecom, qui tire parti de notre réseau fiable pour fournir une connectivité internationale ininterrompue, offre une valeur exceptionnelle aux clients qui maintiennent des connexions partout en Corée et au Canada. »

L'un des principaux facteurs de différenciation du forfait double de FreeTelecom est son forfait standard KR inclus, qui permet l'authentification pour les services bancaires coréens et les sites Web gouvernementaux, une fonction essentielle pour les expatriés coréens qui gèrent leurs besoins financiers et administratifs au-delà des frontières. Cette fonctionnalité accroît considérablement la commodité pour les utilisateurs qui maintiennent des liens avec la Corée tout en vivant au Canada.

« Grâce à notre collaboration avec TELUS, nous pouvons offrir des solutions adaptées localement qui répondent aux besoins changeants des Canadiens et Canadiennes d'origine coréenne, a déclaré Lee Suk-Hwan, président et chef de la direction de FreeTelecom. Ce partenariat marque nos premiers pas en vue d'atteindre notre objectif de devenir une marque mobile reconnue mondialement et axée sur le service à la clientèle. »

Le forfait double FreeTelecom est maintenant offert à la clientèle partout au Canada. Pour en savoir plus sur les prix, les zones de couverture et pour vous abonner au service, visitez www.freetca.com .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial oeuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore 157 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Bâtissons l'avenir de notre pays.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

À propos de Free Telecom

FreeTelecom est le premier fournisseur de services mobiles à bas prix en Corée et un innovateur reconnu dans le secteur des exploitants de réseau mobile virtuel (ERMV). Filiale d'INSCOBEE Co., Ltd. (KOSPI : 006490), FreeTelecom fournit des services mobiles abordables et de haute qualité en utilisant les trois réseaux de télécommunications majeurs : SK Telecom, KT et LG U⁺. La société a lancé la première application d'auto-activation en Corée et continue de dominer le marché avec des innovations axées sur le client. L'excellence du service de FreeTelecom lui a valu une reconnaissance nationale, notamment le prix d'excellence aux Korea Mobile App Awards (ministère de la Science et des TIC), le prix de l'innovation du service KTOA et le prix de la marque de l'année choisie par les clients dans la catégorie ERMV. Forte de son succès en Corée, FreeTelecom prend de l'expansion à l'échelle mondiale avec le lancement de FreeTelecom Canada (www.freetca.com). Son forfait double offre à la fois un numéro canadien et coréen, offrant une connectivité ininterrompue aux Canadiens d'origine coréenne, aux étudiants internationaux, aux expatriés et aux voyageurs. FreeTelecom s'engage à rendre les communications plus abordables, plus accessibles et plus fiables, en connectant les gens au-delà des frontières avec simplicité et soin.

