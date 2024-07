Abordable, fiable et sans souci, c'est Freedom!

TORONTO, le 25 juill. 2024 Excellente nouvelle pour les Canadiennes et les Canadiens à la recherche d'offres sans fil en cette période de rentrée scolaire. Freedom Mobile lance aujourd'hui une gamme de forfaits entièrement remaniée! La clientèle peut désormais profiter de la plus récente et performante technologie mobile avec des forfaits mensuels qui incluent tous l'accès à la 5G1 sur le réseau robuste et en pleine expansion de Freedom. De plus, voyager aux États-Unis et au Mexique tout en restant connecté n'aura jamais été aussi facile et abordable puisque tous les forfaits mensuels de Freedom incluent l'itinérance dans les deux pays, sans aucun ajout nécessaire. Bref, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour choisir Freedom.

« Freedom a créé une vague d'enthousiasme l'an dernier en lançant un réseau 5G de haut niveau et son tout premier forfait sans fil couvrant le Canada, les États-Unis et le Mexique », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, la société mère de Freedom Mobile. « Nous intégrons maintenant ces avantages, et plus encore, à tous nos forfaits sans fil, alors que nous continuons à tenir notre promesse d'accroître la concurrence sur le marché des télécommunications. En plus d'offrir un meilleur service et des économies significatives aux Canadiennes et aux Canadiens, nous avons également apporté des améliorations substantielles au réseau sans fil de Freedom afin de veiller à ce que tous nos clients profitent de la meilleure expérience possible, où qu'ils se trouvent. Et nous ne nous arrêterons pas là. »

Sans-fil abordable, fiable et sans souci

Avec la dernière mise à jour de sa gamme de forfaits mobiles, Freedom continue de perturber le marché canadien du sans-fil en permettant à sa clientèle de profiter de nombreux avantages, sans avoir à se préoccuper de quoi que ce soit :

En lançant un plan d'entrée de gamme à partir de seulement 5 $ par mois, après le rabais numérique, Freedom ouvre la voie aux économies avec le plan 5G le plus abordable au Canada .

. La clientèle de Freedom peut également voyager en toute tranquillité d'esprit à moindre coût grâce au lancement de deux nouveaux forfaits comprenant des appels et des textos illimités, ainsi que de généreux volumes de données « Roam Beyond » permettant aux abonnés de rester connectés dans 92 destinations internationales ! Plus besoin de s'inquiéter des tarifs quotidiens d'itinérance.

En prime, les abonnés au tout nouveau forfait de 100 Go de Freedom, d'une valeur mensuelle de 55 $ 2 , peuvent également bénéficier d'un forfait pour tablette et montre Apple, d'une valeur de 25 $ par mois, et ce, sans frais supplémentaires !

, peuvent également bénéficier d'un forfait pour tablette et montre Apple, d'une valeur de 25 $ par mois, et ce, sans frais supplémentaires ! Grâce à l'incomparable promesse de gel des prix de Freedom, la clientèle peut profiter des meilleurs produits et services sans craindre que le prix de son forfait sans fil n'augmente.

Tous les détails de ces nouvelles offres sont disponibles au freedommobile.ca.

Plus de 25 millions de Canadiennes et de Canadiens en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique peuvent maintenant s'abonner au réseau sans fil fiable et croissant de Freedom, qui reçoit un taux d'approbation remarquable de 93 % de la part de sa clientèle (selon un sondage Léger effectué du 3 au 10 juin 2024).

L'offre de produits de Freedom s'étend au-delà du sans-fil. Après leur lancement au printemps, Freedom Home Internet et Freedom TV3 sont désormais disponibles dans tous les principaux marchés où l'entreprise est présente. Avec l'Internet à partir de 39 $ par mois4 et la télévision à partir de 10 $ par mois5, ce bouquet de services avantageux peut être aisément personnalisé en fonction des préférences de la clientèle.

Les prix mentionnés ci-haut excluent les taxes applicables. 1 Avec un appareil 5G compatible et à l'intérieur de la zone de couverture 5G de Freedom. 2 Disponible dans certains marchés. Après le rabais numérique et le rabais promotionnel de 5 $ sur 18 mois. 3 Le service Freedom TV est propulsé par VMedia. Freedom Mobile Inc. et VMedia Inc. sont des filiales en propriété exclusive de Videotron Ltée. 4 Après un rabais promotionnel de 6 $ sur 12 mois (prix régulier de 45 $ par mois). 5 Disponible pour la clientèle de Freedom Home Internet seulement. Après un rabais promotionnel de 9 $.

À propos de Freedom Mobile

Freedom Mobile Inc., une filiale en propriété exclusive de Vidéotron ltée, est un fournisseur canadien de télécommunications sans fil qui offre abordabilité, innovation et satisfaction à la clientèle de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Ensemble, Freedom Mobile et Vidéotron détiennent plus de 3,8 millions de clients pour les services mobiles et forment un fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada.

