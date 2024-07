TORONTO, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Plus d'un quart de million de Canadiennes et de Canadiens additionnels peuvent désormais profiter des services sans fil abordables et novateurs qu'offre Freedom Mobile, puisque l'entreprise de télécommunications la plus concurrentielle du Canada étend sa zone d'abonnement à plusieurs régions de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Les nouvelles régions desservies comprennent Chilliwack, Hope, Revelstoke et Salmon Arm, en Colombie-Britannique, ainsi que Camrose, Wetaskiwin et Edson, en Alberta, parmi plusieurs autres.

Cette expansion est rendue possible grâce à des accords de partenariat conclus conformément au cadre ERMV* du CRTC, qui a également permis à Freedom de lancer ses services au Manitoba. La liste complète des zones additionnelles est disponible ici et la carte de couverture mise à jour ici.

« Les Canadiennes et les Canadiens réclament depuis longtemps une plus grande concurrence dans le secteur du sans-fil. Nous sommes heureux de continuer à leur faire profiter des nombreux avantages que procure la présence d'un quatrième acteur solide sur le marché », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, la société mère de Freedom Mobile.

Améliorations réseau sur toute la ligne

Au cours des derniers mois, les équipes de Freedom ont travaillé sans relâche pour apporter plusieurs améliorations au réseau sans fil, qu'il s'agisse d'étendre les zones 5G, d'activer des dizaines de nouveaux sites cellulaires à travers le Canada ou encore de déployer le spectre 3500 MHz sur plusieurs sites cellulaires existants afin d'en accroître la vitesse et de réduire la latence.

Ayant récemment rempli tous les engagements qu'elle avait pris envers Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) au moment de l'acquisition de Freedom, Québecor entend s'assurer que tous les clients de cette dernière bénéficient de la meilleure expérience possible, où qu'ils se trouvent.

Pour s'abonner ou pour obtenir de l'information sur les produits et services offerts par Freedom, la clientèle peut visiter le freedommobile.ca ou se rendre dans le point de vente le plus près.

*Exploitant de réseau mobile virtuel

