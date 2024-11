TORONTO, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Toujours au-devant des besoins de sa clientèle, Freedom Mobile annonce avoir bonifié, au cours des derniers mois, son réseau sans fil en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique par l'activation de près de 180 sites 5G dont plusieurs offrent les avantages de la technologie 5G+. En plus d'améliorer l'expérience pour la clientèle existante, ces bonifications étendent l'empreinte réseau 5G de Freedom à une population additionnelle de plus d'un million de personnes.

« Depuis l'arrivée de Freedom au sein de Québecor, en avril 2023, nos équipes travaillent sans relâche pour proposer des offres parmi les plus concurrentielles sur le marché et pour faire vivre à notre clientèle la meilleure expérience qui soit, peu importe où elle se trouve. En tant que quatrième grand joueur des télécommunications au Canada, il est important pour nous de continuer à investir massivement dans notre réseau, afin de pouvoir continuer d'offrir une couverture sans fil rejoignant jusqu'à 99 % de la population canadienne, et dans nos services mobiles auxquels 33 millions de Canadiennes et de Canadiens peuvent désormais s'abonner », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, la société mère de Freedom Mobile.

Les changements apportés au réseau de Freedom incluent l'ajout de nouvelles zones de couverture 5G ou 5G+ dans des secteurs de forte demande comme des zones commerciales, des institutions d'enseignement, des zones résidentielles périphériques et des infrastructures de transport. Elles permettent aussi d'améliorer l'expérience dans certains secteurs, notamment par l'optimisation de l'achalandage et l'augmentation de la portée et de la capacité de pénétration du signal.

Sud de l'Ontario

La grande région de Toronto profite désormais d'une couverture 5G/5G+ encore plus complète et étendue avec l'ajout, par Freedom, de plus d'une centaine de sites sans fil dans des secteurs où la demande est en croissance, notamment au centre-ville ainsi que dans certaines communautés périphériques comme Bradford West Gwillimbury, Newmarket et Stouffville.

De même, les communautés de Barrie, Brantford, Cambridge, Guelph, Hamilton, Kitchener, London, Niagara Falls, Peterborough, St. Catharines, Waterloo et Windsor comptent maintenant sur plusieurs dizaines de nouveaux emplacements sans fil 5G couvrant des secteurs importants comme l'Université de Windsor, Mohawk College, à Hamilton, et Conestoga Mall, à Kitchener.

Alberta et Colombie-Britannique

Soucieuse d'offrir une expérience sans fil hors pair à sa clientèle de l'ouest canadien, Freedom a récemment activé une quarantaine de nouveaux sites 5G dans les secteurs d'Edmonton, de Calgary, de Vancouver et de Victoria. En plus des zones urbaines denses, ces ajouts permettent d'améliorer la couverture dans plusieurs endroits clés, dont l'aéroport international d'Edmonton (Leduc), le West Edmonton Mall et la communauté de St. Albert, au nord-ouest.

Du côté britanno-colombien, la technologie 5G+ a commencé à faire son apparition au centre-ville de Vancouver. De plus, les secteurs de West Vancouver, de Richmond, de Coquitlam, de Port Coquitlam et d'Abbotsford, dans le Lower Mainland, ainsi que Victoria et Colwood, sur l'Île de Vancouver, ont vu leur couverture 5G améliorée au cours des derniers mois.

Tirant profit du spectre de fréquences 3500 et 3800 MHz acquis par Québecor depuis 2021 au coût de plus de 1,1 milliard de dollars, la technologie 5G+ permet une vitesse de téléchargement accrue, pouvant théoriquement dépasser les 700 mégabits par seconde, et une latence moindre que celles qu'offre la 5G standard, pour une expérience sans fil encore rehaussée. Souhaitant demeurer au diapason des besoins de sa clientèle, Freedom prévoit continuer d'investir et de bonifier son réseau sans fil en 2025, et ce, dans plusieurs régions.

Pour s'abonner ou pour obtenir de l'information sur les produits et services offerts par Freedom, la clientèle peut visiter le freedommobile.ca ou se rendre dans le point de vente le plus près.

À propos de Freedom Mobile

Freedom Mobile Inc., une filiale en propriété exclusive de Vidéotron ltée, est un fournisseur canadien de télécommunications sans fil qui offre abordabilité, innovation et satisfaction à la clientèle de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Ensemble, Freedom Mobile et Vidéotron détiennent plus de 4 millions de clients pour les services mobiles et forment un fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada.

