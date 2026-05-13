Fréchette ou Legault, même discours, mêmes échecs en éducation et en enseignement supérieur

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Réuni•es en conseil fédéral en Mauricie, quelques 200 délégué•es des syndicats de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) manifestent devant les bureaux du ministre Jean Boulet à Trois-Rivières contre les politiques d'austérité de la CAQ et le sous-investissement dans les infrastructures de nos écoles, de nos cégeps et de nos universités.

Il ne suffit pas de changer de premier ministre pour faire disparaître d'un coup de baguette magique le manque de vision du gouvernement au pouvoir en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. « Dans son discours inaugural, la nouvelle première ministre n'a pas dit un mot sur l'enseignement supérieur, victime de sous-financement chronique. Elle s'est contentée de répéter, telle une vieille cassette, la promesse de François Legault de ne pas toucher aux services aux élèves du primaire et du secondaire. On connait la conclusion de ce mauvais film : les populations étudiantes en pâtissent », analyse Benoît Lacoursière, président de la FNEEQ-CSN.

En effet, alors que 65 % des bâtiments des cégeps sont vétustes selon la Vérificatrice générale, qu'on observe une pénurie de locaux, que le gel d'embauche se poursuit avec comme conséquence la réduction du bouquet de services, que les universités peinent à boucler leur budget et que les écoles tombent en lambeaux, il n'y a pas un sou d'investi pour nos jeunes. Rebelote, Christine Fréchette préfère réduire les impôts, privant l'État de l'argent dont il a besoin pour financer les services publics. Il faut mettre un terme à ce cycle d'austérité.

« C'est un gouvernement usé qui tente de maquiller son bilan des huit dernières années en offrant de nouvelles baisses d'impôt ou de taxes, selon une stratégie purement électoraliste. Dans notre région, comme partout ailleurs dans la province, nous voyons clair et nous avons de la mémoire. Nous continuons de faire front contre la CAQ », rappelle Pascal Bastarache, président du Conseil central du Cœur du Québec (CCCQ-CSN).

Des lois liberticides et antisociales à la pelle

La même CAQ a proposé ou récemment fait adopter des lois inquiétantes en matière d'atteintes aux droits fondamentaux. À l'évidence, Christine Fréchette est loin de s'inscrire en rupture avec le legs de son ancien patron. Sous sa gouverne sont maintenus le PL9 sur la laïcité de l'État (devenu la Loi 6), le PL13 (devenu la Loi 7), qui vient restreindre le droit de manifester, et le PL3 (devenu la Loi 4), qui s'attaque à l'autonomie et à la gouvernance des organisations syndicales.

Ces attaques Legault-Fréchette contre les droits syndicaux ne visent qu'à affaiblir celles et ceux qui s'opposent au rouleau compresseur caquiste, particulièrement les travailleuses et les travailleurs qui bâtissent le Québec, alors que les voix progressistes se trouvent au cœur de la lutte pour une amélioration des conditions de vie de la population.

« Vivement la tenue d'élections générales, qu'on en finisse avec ce gouvernement mort-vivant qui n'a plus la légitimité pour adopter des réformes à quelques mois du scrutin d'octobre. Nous ne relâcherons pas la pression d'ici là », conclut Benoît Lacoursière.

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 85 % des profs de cégep et de 80 % du personnel chargé de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 40 000 membres dans 47 cégeps, 50 établissements privés et 11 universités, incluant des étudiant•es salarié•es. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la CSN.

Le Conseil central du Cœur du Québec-CSN regroupe près de 20 000 membres réunis au sein de plus de 150 syndicats de tous les secteurs d'activité. Le territoire du conseil central est composé des deux régions administratives de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Information : Martin Robert, Conseiller aux communications, FNEEQ-CSN, [email protected], 514 377-6985