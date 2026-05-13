AVIS DE CONVOCATION - Fermetures de Renaud-Bray : Blaise Renaud comparaît jeudi devant le tribunal

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le procès intenté par la CSN à la suite de la fermeture de deux magasins Renaud-Bray de Québec reprendra ce jeudi au Tribunal administratif du travail (TAT). Ce sera au tour du propriétaire de l'entreprise, Blaise Renaud, de comparaître à la barre des témoins et de répondre aux questions portant sur les véritables raisons ayant mené l'entreprise à fermer deux succursales pourtant rentables, alors qu'un conflit de travail y perdure depuis le 22 novembre 2024.

QUOI : Procès de Renaud-Bray pour entraves, représailles antisyndicales et négociation de mauvaise foi QUAND : Jeudi 14 mai 2026 à 9 h 30 OÙ : Au Tribunal administratif du travail, 1075, rue de l'Amérique-Française, Québec

Dans sa requête, la CSN allègue que « par ses fermetures d'une rare violence, l'employeur intimide non seulement le syndicat et ses membres, mais aussi les salarié-es de toutes ses autres succursales, syndiquées ou non ». Un geste qui contrevient aux articles 3, 12, 14, 15 et 53 du Code du travail en vigueur au Québec, précise le recours.

Ce n'est pas la première fois que Renaud-Bray est poursuivi devant le tribunal pour avoir enfreint les dispositions du Code du travail. Dans une décision datée du 5 août 2024, le TAT avait déclaré la direction des succursales de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale coupable d'avoir entravé les activités syndicales et manqué à son obligation de négocier de bonne foi. Le 6 décembre 2024, une ordonnance provisoire émise par le tribunal interdisait au groupe Renaud-Bray d'utiliser des briseurs de grève, après avoir conclu à la présence d'au moins trois d'entre eux dans les succursales en conflit. En février dernier, une nouvelle décision du TAT condamnait Renaud-Bray à verser 7 000 $ au syndicat à titre de dommages moraux et punitifs pour avoir eu recours à des briseurs de grève, enfreignant ainsi la loi.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray-CSN est affilié à la Fédération du commerce-CSN et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN. Forte de ses 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]