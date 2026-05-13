AVIS AUX MÉDIAS - Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence - Un paramédic marchera de Montréal à Québec pour l'avenir de la profession

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le jeudi matin 14 mai, Marc-André Provost, paramédic en Abitibi-Témiscamingue entamera une marche de Montréal à Québec, où il est attendu en milieu de semaine prochaine, en vue de la Semaine nationale des paramédics et des services préhospitaliers. Les syndicats CSN qui représentent 3500 paramédics au Québec sont sans convention collective depuis plus de trois ans. Un blitz de négociation se tiendra début juin.

Les paramédics demandent des actions concrètes pour pérenniser les services à la population dans un contexte où la plupart des paramédics changent de carrière après moins de cinq ans de travail au sein du secteur, notamment à cause des conditions de travail inadéquates.

Point de presse

Qui : Marc-André Provost, paramédic en Abitibi-Témiscamingue et Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN



Quoi : Départ de la marche vers Québec



Quand : Jeudi 14 mai 2026 à 9 h



Où : À l'extérieur du siège social de la CSN,1601 De Lorimier à Montréal, rue Maisonneuve

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Service des communications-CSN, 514 605-0757, [email protected]