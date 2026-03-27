Assurance médicaments : saluons les parlementaires à la défense des travailleuses et des travailleurs

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) tient à saluer la vision résolument en faveur des travailleuses et des travailleurs exprimée par les parlementaires devant la Commission de la santé et des services sociaux dans le cadre de l'étude du projet de loi 15 à l'Assemblée nationale. L'amendement proposé par le gouvernement contribuera à mettre fin aux honoraires inéquitables actuellement facturés en pharmacie aux assuré•es d'un régime privé.

Rappelons que plusieurs organisations syndicales, dont la FNEEQ-CSN, ont uni leurs voix afin de demander un plafonnement des honoraires que les pharmaciennes et pharmaciens réclament aux personnes assurées par un régime privé. Si le prix des médicaments joue un rôle dans l'explosion des primes, l'augmentation rapide des honoraires de pharmacie constitue un facteur majeur : ils sont environ 20 % plus élevés ici qu'en Ontario.

« La situation actuelle était devenue intenable pour nombre de nos membres, qui peinent déjà à joindre les deux bouts et qui se voyaient facturer des honoraires beaucoup plus élevés que les personnes couvertes par le régime public d'assurance médicaments. En ce sens, il faut saluer l'ouverture du gouvernement du Québec et l'appui des oppositions, dont Québec solidaire, qui ont répondu à nos revendications », souligne Benoît Lacoursière, président de la FNEEQ-CSN. « Nous souhaitons l'adoption rapide de cette loi et que le gouvernement n'hésite pas à utiliser ce nouveau pouvoir. »

Le régime d'assurance de la FNEEQ-CSN couvre un peu plus de 9 000 personnes, dont plusieurs voient une part croissante de leur salaire être consacrée aux primes, qui peuvent atteindre jusqu'à 28 % du revenu annuel brut. Cette hausse touche particulièrement les chargé•es de cours et le personnel enseignant à temps partiel.

« L'amendement proposé en commission parlementaire constitue un premier pas vers un meilleur contrôle des coûts des régimes. La FNEEQ-CSN souhaite donc apporter sa contribution pour que le futur règlement s'avère plus équitable et permette à nos membres de pouvoir continuer à être adéquatement assurés sans se saigner », conclut Benoît Lacoursière.

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 85 % des profs de cégep et de 80 % du personnel chargé de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 40 000 membres dans 47 cégeps, 49 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Information : Martin Robert, Conseiller aux communications, FNEEQ-CSN, [email protected], 514 377-6985