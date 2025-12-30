TORONTO, le 30 déc. 2025 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces définitives de décembre 2025 et les distributions annuelles définitives réinvesties pour ses FNB et séries de FNB de fonds communs de placement disponibles aux investisseurs canadiens. Il s'agit d'une révision des distributions en espèces estimatives de décembre 2025 et des distributions annuelles réinvesties annoncées précédemment le 19 décembre 2025.

Distributions en espèces définitives pour décembre 2025

Comme l'indique le tableau ci-dessous, les porteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable en dollars canadiens le 8 janvier 2026.

Nom du fonds









Symbole







Type Distribution en espèces

définitive par part ($) Fréquence de paiement Portefeuille de FNB équilibré Franklin - Séries de FNB CBL Gestion active 0,158309 Trimestriel Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Séries de FNB CNV Gestion active 0,175401 Trimestriel Portefeuille FNB d'actions Franklin - Séries de FNB EQY Gestion active 0,130796 Trimestriel Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB FBGO Gestion active 0,110962 Chaque mois Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB FCII Gestion active 0,022449 Chaque mois Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin - Séries de FNB FCRC Gestion active 0,526623 Annuellement Fonds d'actions essentielles internationales Franklin - Séries de FNB FCRI Gestion active 0,637857 Annuellement Fonds d'actions essentielles américaines Franklin - Séries de FNB FCRU Gestion active 0,225879 Annuellement Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge - Séries de FNB FCSI Gestion active 0,235443 Annuellement Franklin dividendes américains de qualité et avantages concurrentiels FDIV Passif 0,119736 Trimestriel Fonds de croissance mondiale Franklin - Séries de FNB FGGE Gestion active 0,000000 Annuellement Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB FGOV Gestion active 0,081534 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB FHIS Gestion active 0,057589 Chaque mois FINB FTSE Inde Franklin FID Passif 0,056917 Semestriellement Fonds d'innovation Franklin - Séries de FNB FINO Gestion active 0,000000 Annuellement FINB FTSE États-Unis Franklin FLAM Passif 0,178722 Trimestriel FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin FLCD Passif 0,264991 Trimestriel Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB FLCI Gestion active 0,071855 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB FLCP Gestion active 0,088025 Chaque mois FINB d'actions des marchés émergents Franklin FLEM Passif 0,204168 Semestriellement Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB FLGA Gestion active 0,047448 Chaque mois FINB FTSE Japon Franklin FLJA Passif 0,219234 Semestriellement Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB FLSD Gestion active 0,079567 Chaque mois FINB d'actions internationales Franklin FLUR Passif 0,341328 Semestriellement FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin FLUS Bêta intelligent 0,120294 Trimestriel FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin FLVC Passif 0,000000 Chaque mois FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin FLVI Passif 0,072982 Trimestriel FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin FLVU Passif 0,062472 Chaque mois FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin FMID Bêta intelligent 0,096859 Trimestriel Portefeuille FNB de croissance Franklin - Séries de FNB GRO Gestion active 0,144316 Trimestriel

Distributions annuelles définitives réinvesties

Les distributions annuelles réinvesties, le cas échéant, ne seront pas versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base ajusté des parts des FNB dont les porteurs détiennent des parts. Les parts de FNB additionnelles seront immédiatement regroupées de façon à ce que le nombre de parts détenues par le porteur, les parts en circulation et la valeur liquidative des FNB ne soient pas modifiés en raison de la distribution annuelle réinvestie. On prévoit que les distributions annuelles réinvesties, le cas échéant, se traduiront en gains en capital pour chaque FNB.

Comme l'indique le tableau ci-dessous, les porteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable en dollars canadiens le 8 janvier 2026.

Nom du fonds Symbole Type Distribution annuelle

définitive réinvestie par part($) Portefeuille de FNB équilibré Franklin - Séries de FNB CBL Gestion active 0,009452 Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Séries de FNB CNV Gestion active 0,000000 Portefeuille FNB d'actions Franklin - Séries de FNB EQY Gestion active 0,060083 Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB FBGO Gestion active 0,000000 Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB FCII Gestion active 0,000000 Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin - Séries de FNB FCRC Gestion active 0,524218 Fonds d'actions essentielles internationales Franklin - Séries de FNB FCRI Gestion active 1,140836 Fonds d'actions essentielles américaines Franklin - Séries de FNB FCRU Gestion active 1,659201 Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge - Séries de FNB FCSI Gestion active 0,000000 Franklin dividendes américains de qualité et avantages concurrentiels FDIV Passif 0,086977 Fonds de croissance mondiale Franklin - Séries de FNB FGGE Gestion active 0,966817 Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB FGOV Gestion active 0,000000 Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB FHIS Gestion active 0,017438 FINB FTSE Inde Franklin FID Passif 0,000000 Fonds d'innovation Franklin - Séries de FNB FINO Gestion active 0,000000 FINB FTSE États-Unis Franklin FLAM Passif 0,000000 FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin FLCD Passif 0,000000 Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB FLCI Gestion active 0,000000 Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB FLCP Gestion active 0,000000 FINB d'actions des marchés émergents Franklin FLEM Passif 0,000000 Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB FLGA Gestion active 0,000000 FINB FTSE Japon Franklin FLJA Passif 0,000000 Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB FLSD Gestion active 0,000000 FINB d'actions internationales Franklin FLUR Passif 0,232024 FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin FLUS Bêta intelligent 1,665269 FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin FLVC Passif 0,177580 FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin FLVI Passif 0,159681 FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin FLVU Passif 0,188881 FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin FMID Bêta intelligent 0,000000 Portefeuille FNB de croissance Franklin - Séries de FNB GRO Gestion active 0,000000

Les montants imposables réels des distributions en espèces et réinvesties pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers par l'entremise de CDS Clearing and Depository Services Inc. au début de 2026.

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à 1 670 milliards de dollars américains au 30 novembre 2025. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Les FNB et séries de FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d'un FNB ou d'une série de FNB avant d'y investir. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds du FNB attentivement avant d'investir. Les parts des FNB et des séries de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des FNB et des séries de FNB réduisent le rendement. Les FNB et les séries de FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Contact

Franklin Templeton

1-800-387-0830

© 2025. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Franklin Templeton Canada, Relations avec les médias : Keith Damsell (647) 338 2667, [email protected] ; Site web : www.franklintempleton.ca