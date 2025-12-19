Franklin Templeton Canada annonce les distributions en espèces de décembre et les distributions annuelles éinvesties estimatives pour les FNB English

Nouvelles fournies par

Placements Franklin Templeton

19 déc, 2025, 16:05 ET

TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces estimatives de décembre 2025 et les distributions annuelles réinvesties pour ses FNB et de certaines séries de FNB de fonds communs de placement disponibles aux investisseurs canadiens..

Distributions en espèces estimatives pour décembre 2025

Comme détaillé au tableau ci-dessous, les détenteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par unité payable le 8 janvier 2026.

Nom du fonds






Symbole





Type

    Distribution
en espèces
estimée
par part
($)

 Fréquence
de paiement

Portefeuille de FNB équilibré Franklin - Séries de FNB

CBL

Gestion active

0,158309

Trimestriel

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Séries de FNB

CNV

Gestion active

0,175401

Trimestriel

Portefeuille FNB d'actions Franklin - Séries de FNB

EQY

Gestion active

0,130796

Trimestriel

Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB

FBGO

Gestion active

0,110962

Chaque mois

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB

FCII

Gestion active

0,024175

Chaque mois

Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin - Séries de FNB

FCRC

Gestion active

0,526623

Annuellement

Fonds d'actions essentielles internationales Franklin - Séries de FNB

FCRI

Gestion active

0,637857

Annuellement

Fonds d'actions essentielles américaines Franklin - Séries de FNB

FCRU

Gestion active

0,225879

Annuellement

Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge - Séries de FNB

FCSI

Gestion active

0,235443

Annuellement

Franklin dividendes américains de qualité et avantages concurrentiels

FDIV

Passif

0,105341

Trimestriel

Fonds de croissance mondiale Franklin - Séries de FNB

FGGE

Gestion active

0,000000

Annuellement

Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB

FGOV

Gestion active

0,081534

Chaque mois

Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB

FHIS

Gestion active

0,058836

Chaque mois

FINB FTSE Inde Franklin

FID

Passif

0,106270

Semestriellement

Fonds d'innovation Franklin - Séries de FNB

FINO

Gestion active

0,000000

Annuellement

FINB FTSE États-Unis Franklin

FLAM

Passif

0,176516

Trimestriel

FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin

FLCD

Passif

0,264991

Trimestriel

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB

FLCI

Gestion active

0,071855

Chaque mois

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB

FLCP

Gestion active

0,088025

Chaque mois

FINB d'actions des marchés émergents Franklin

FLEM

Passif

0,226854

Semestriellement

Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB

FLGA

Gestion active

0,047119

Chaque mois

FINB FTSE Japon Franklin

FLJA

Passif

0,219234

Semestriellement

Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB

FLSD

Gestion active

0,079567

Chaque mois

FINB d'actions internationales Franklin

FLUR

Passif

0,337449

Semestriellement

FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin

FLUS

Bêta intelligent

0,126625

Trimestriel

FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin

FLVC

Passif

0,000000

Chaque mois

FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin

FLVI

Passif

0,074241

Trimestriel

FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin

FLVU

Passif

0,062472

Chaque mois

FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin

FMID

Bêta intelligent

0,080716

Trimestriel

Portefeuille FNB de croissance Franklin - Séries de FNB

GRO

Gestion active

0,144316

Trimestriel

Distributions annuelles réinvesties estimées

Les distributions annuelles réinvesties estimatives, le cas échéant, ne seront pas versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base ajusté des parts des FNB dont les porteurs détiennent des parts. Les parts de FNB additionnelles seront immédiatement regroupées de façon à ce que le nombre de parts détenues par le porteur, les parts en circulation et la valeur liquidative des FNB ne soient pas modifiés en raison de la distribution annuelle réinvestie. On prévoit que les distributions annuelles réinvesties, le cas échéant, se traduiront en gains en capital pour chaque FNB.

Comme l'indique le tableau ci-dessous, les porteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable en dollars canadiens le 8 janvier 2026:

Nom du fonds

Symbole

Type

Distribution
annuelle
réinvestie
estimative
par part
($)

Portefeuille de FNB équilibré Franklin - Séries de FNB

CBL

Gestion active

0,009452

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Séries de FNB

CNV

Gestion active

0,000000

Portefeuille FNB d'actions Franklin - Séries de FNB

EQY

Gestion active

0,060083

Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB

FBGO

Gestion active

0,000000

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB

FCII

Gestion active

0,000000

Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin - Séries de FNB

FCRC

Gestion active

0,524218

Fonds d'actions essentielles internationales Franklin - Séries de FNB

FCRI

Gestion active

1,140836

Fonds d'actions essentielles américaines Franklin - Séries de FNB

FCRU

Gestion active

1,659201

Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge - Séries de FNB

FCSI

Gestion active

0,000000

Franklin dividendes américains de qualité et avantages concurrentiels

FDIV

Passif

0,001277

Fonds de croissance mondiale Franklin - Séries de FNB

FGGE

Gestion active

0,966817

Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB

FGOV

Gestion active

0,000000

Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB

FHIS

Gestion active

0,017815

FINB FTSE Inde Franklin

FID

Passif

0,000000

Fonds d'innovation Franklin - Séries de FNB

FINO

Gestion active

0,000000

FINB FTSE États-Unis Franklin

FLAM

Passif

0,000000

FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin

FLCD

Passif

0,000000

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB

FLCI

Gestion active

0,000000

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB

FLCP

Gestion active

0,000000

FINB d'actions des marchés émergents Franklin

FLEM

Passif

0,000000

Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB

FLGA

Gestion active

0,000000

FINB FTSE Japon Franklin

FLJA

Passif

0,000000

Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB

FLSD

Gestion active

0,000000

FINB d'actions internationales Franklin

FLUR

Passif

0,229387

FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin

FLUS

Bêta intelligent

1,752915

FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin

FLVC

Passif

0,177580

FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin

FLVI

Passif

0,162434

FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin

FLVU

Passif

0,188881

FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin

FMID

Bêta intelligent

0,000000

Portefeuille FNB de croissance Franklin - Séries de FNB

GRO

Gestion active

0,000000

Si les montants de ces distributions en fin d'exercice viennent à changer, les montants finaux seront annoncés le 30 décembre 2025. Les montants imposables réels des distributions en espèces et réinvesties pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers par l'entremise de CDS Clearing and Depository Services Inc. au début de 2026.

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.


À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à 1 670 milliards de dollars américains au 30 novembre 2025. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Les FNB et séries de FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d'un FNB ou d'une série de FNB avant d'y investir. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds du FNB attentivement avant d'investir. Les parts des FNB et des séries de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des FNB et des séries de FNB réduisent le rendement. Les FNB et les séries de FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Contact
Franklin Templeton
1-800-387-0830

© 2025. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Relations avec les médias :  Franklin Templeton Canada, Relations avec les médias : Keith Damsell, (647) 338 2667, [email protected]

Profil de l'entreprise

Placements Franklin Templeton