Franklin Templeton Canada annonce les distributions en espèces de décembre et les distributions annuelles éinvesties estimatives pour les FNB English
Nouvelles fournies parPlacements Franklin Templeton
19 déc, 2025, 16:05 ET
TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces estimatives de décembre 2025 et les distributions annuelles réinvesties pour ses FNB et de certaines séries de FNB de fonds communs de placement disponibles aux investisseurs canadiens..
Distributions en espèces estimatives pour décembre 2025
Comme détaillé au tableau ci-dessous, les détenteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par unité payable le 8 janvier 2026.
|
Nom du fonds
|
|
|
Distribution
|
Fréquence
|
Portefeuille de FNB équilibré Franklin - Séries de FNB
|
CBL
|
Gestion active
|
0,158309
|
Trimestriel
|
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Séries de FNB
|
CNV
|
Gestion active
|
0,175401
|
Trimestriel
|
Portefeuille FNB d'actions Franklin - Séries de FNB
|
EQY
|
Gestion active
|
0,130796
|
Trimestriel
|
Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB
|
FBGO
|
Gestion active
|
0,110962
|
Chaque mois
|
Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB
|
FCII
|
Gestion active
|
0,024175
|
Chaque mois
|
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin - Séries de FNB
|
FCRC
|
Gestion active
|
0,526623
|
Annuellement
|
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin - Séries de FNB
|
FCRI
|
Gestion active
|
0,637857
|
Annuellement
|
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin - Séries de FNB
|
FCRU
|
Gestion active
|
0,225879
|
Annuellement
|
Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge - Séries de FNB
|
FCSI
|
Gestion active
|
0,235443
|
Annuellement
|
Franklin dividendes américains de qualité et avantages concurrentiels
|
FDIV
|
Passif
|
0,105341
|
Trimestriel
|
Fonds de croissance mondiale Franklin - Séries de FNB
|
FGGE
|
Gestion active
|
0,000000
|
Annuellement
|
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB
|
FGOV
|
Gestion active
|
0,081534
|
Chaque mois
|
Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB
|
FHIS
|
Gestion active
|
0,058836
|
Chaque mois
|
FINB FTSE Inde Franklin
|
FID
|
Passif
|
0,106270
|
Semestriellement
|
Fonds d'innovation Franklin - Séries de FNB
|
FINO
|
Gestion active
|
0,000000
|
Annuellement
|
FINB FTSE États-Unis Franklin
|
FLAM
|
Passif
|
0,176516
|
Trimestriel
|
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin
|
FLCD
|
Passif
|
0,264991
|
Trimestriel
|
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB
|
FLCI
|
Gestion active
|
0,071855
|
Chaque mois
|
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB
|
FLCP
|
Gestion active
|
0,088025
|
Chaque mois
|
FINB d'actions des marchés émergents Franklin
|
FLEM
|
Passif
|
0,226854
|
Semestriellement
|
Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB
|
FLGA
|
Gestion active
|
0,047119
|
Chaque mois
|
FINB FTSE Japon Franklin
|
FLJA
|
Passif
|
0,219234
|
Semestriellement
|
Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB
|
FLSD
|
Gestion active
|
0,079567
|
Chaque mois
|
FINB d'actions internationales Franklin
|
FLUR
|
Passif
|
0,337449
|
Semestriellement
|
FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin
|
FLUS
|
Bêta intelligent
|
0,126625
|
Trimestriel
|
FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin
|
FLVC
|
Passif
|
0,000000
|
Chaque mois
|
FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin
|
FLVI
|
Passif
|
0,074241
|
Trimestriel
|
FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin
|
FLVU
|
Passif
|
0,062472
|
Chaque mois
|
FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin
|
FMID
|
Bêta intelligent
|
0,080716
|
Trimestriel
|
Portefeuille FNB de croissance Franklin - Séries de FNB
|
GRO
|
Gestion active
|
0,144316
|
Trimestriel
Distributions annuelles réinvesties estimées
Les distributions annuelles réinvesties estimatives, le cas échéant, ne seront pas versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base ajusté des parts des FNB dont les porteurs détiennent des parts. Les parts de FNB additionnelles seront immédiatement regroupées de façon à ce que le nombre de parts détenues par le porteur, les parts en circulation et la valeur liquidative des FNB ne soient pas modifiés en raison de la distribution annuelle réinvestie. On prévoit que les distributions annuelles réinvesties, le cas échéant, se traduiront en gains en capital pour chaque FNB.
Comme l'indique le tableau ci-dessous, les porteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable en dollars canadiens le 8 janvier 2026:
|
Nom du fonds
|
Symbole
|
Type
|
Distribution
|
Portefeuille de FNB équilibré Franklin - Séries de FNB
|
CBL
|
Gestion active
|
0,009452
|
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Séries de FNB
|
CNV
|
Gestion active
|
0,000000
|
Portefeuille FNB d'actions Franklin - Séries de FNB
|
EQY
|
Gestion active
|
0,060083
|
Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB
|
FBGO
|
Gestion active
|
0,000000
|
Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB
|
FCII
|
Gestion active
|
0,000000
|
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin - Séries de FNB
|
FCRC
|
Gestion active
|
0,524218
|
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin - Séries de FNB
|
FCRI
|
Gestion active
|
1,140836
|
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin - Séries de FNB
|
FCRU
|
Gestion active
|
1,659201
|
Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge - Séries de FNB
|
FCSI
|
Gestion active
|
0,000000
|
Franklin dividendes américains de qualité et avantages concurrentiels
|
FDIV
|
Passif
|
0,001277
|
Fonds de croissance mondiale Franklin - Séries de FNB
|
FGGE
|
Gestion active
|
0,966817
|
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB
|
FGOV
|
Gestion active
|
0,000000
|
Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB
|
FHIS
|
Gestion active
|
0,017815
|
FINB FTSE Inde Franklin
|
FID
|
Passif
|
0,000000
|
Fonds d'innovation Franklin - Séries de FNB
|
FINO
|
Gestion active
|
0,000000
|
FINB FTSE États-Unis Franklin
|
FLAM
|
Passif
|
0,000000
|
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin
|
FLCD
|
Passif
|
0,000000
|
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB
|
FLCI
|
Gestion active
|
0,000000
|
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB
|
FLCP
|
Gestion active
|
0,000000
|
FINB d'actions des marchés émergents Franklin
|
FLEM
|
Passif
|
0,000000
|
Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB
|
FLGA
|
Gestion active
|
0,000000
|
FINB FTSE Japon Franklin
|
FLJA
|
Passif
|
0,000000
|
Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB
|
FLSD
|
Gestion active
|
0,000000
|
FINB d'actions internationales Franklin
|
FLUR
|
Passif
|
0,229387
|
FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin
|
FLUS
|
Bêta intelligent
|
1,752915
|
FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin
|
FLVC
|
Passif
|
0,177580
|
FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin
|
FLVI
|
Passif
|
0,162434
|
FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin
|
FLVU
|
Passif
|
0,188881
|
FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin
|
FMID
|
Bêta intelligent
|
0,000000
|
Portefeuille FNB de croissance Franklin - Séries de FNB
|
GRO
|
Gestion active
|
0,000000
Si les montants de ces distributions en fin d'exercice viennent à changer, les montants finaux seront annoncés le 30 décembre 2025. Les montants imposables réels des distributions en espèces et réinvesties pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers par l'entremise de CDS Clearing and Depository Services Inc. au début de 2026.
La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.
À propos de Franklin Templeton
Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à 1 670 milliards de dollars américains au 30 novembre 2025. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.
Les FNB et séries de FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d'un FNB ou d'une série de FNB avant d'y investir. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds du FNB attentivement avant d'investir. Les parts des FNB et des séries de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des FNB et des séries de FNB réduisent le rendement. Les FNB et les séries de FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.
Contact
Franklin Templeton
1-800-387-0830
© 2025. Franklin Templeton. Tous droits réservés.
SOURCE Placements Franklin Templeton
Relations avec les médias : Franklin Templeton Canada, Relations avec les médias : Keith Damsell, (647) 338 2667, [email protected]
Partager cet article