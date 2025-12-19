TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces estimatives de décembre 2025 et les distributions annuelles réinvesties pour ses FNB et de certaines séries de FNB de fonds communs de placement disponibles aux investisseurs canadiens..

Distributions en espèces estimatives pour décembre 2025

Comme détaillé au tableau ci-dessous, les détenteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par unité payable le 8 janvier 2026.

Nom du fonds









Symbole







Type Distribution

en espèces

estimée

par part

($) Fréquence

de paiement Portefeuille de FNB équilibré Franklin - Séries de FNB CBL Gestion active 0,158309 Trimestriel Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Séries de FNB CNV Gestion active 0,175401 Trimestriel Portefeuille FNB d'actions Franklin - Séries de FNB EQY Gestion active 0,130796 Trimestriel Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB FBGO Gestion active 0,110962 Chaque mois Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB FCII Gestion active 0,024175 Chaque mois Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin - Séries de FNB FCRC Gestion active 0,526623 Annuellement Fonds d'actions essentielles internationales Franklin - Séries de FNB FCRI Gestion active 0,637857 Annuellement Fonds d'actions essentielles américaines Franklin - Séries de FNB FCRU Gestion active 0,225879 Annuellement Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge - Séries de FNB FCSI Gestion active 0,235443 Annuellement Franklin dividendes américains de qualité et avantages concurrentiels FDIV Passif 0,105341 Trimestriel Fonds de croissance mondiale Franklin - Séries de FNB FGGE Gestion active 0,000000 Annuellement Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB FGOV Gestion active 0,081534 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB FHIS Gestion active 0,058836 Chaque mois FINB FTSE Inde Franklin FID Passif 0,106270 Semestriellement Fonds d'innovation Franklin - Séries de FNB FINO Gestion active 0,000000 Annuellement FINB FTSE États-Unis Franklin FLAM Passif 0,176516 Trimestriel FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin FLCD Passif 0,264991 Trimestriel Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB FLCI Gestion active 0,071855 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB FLCP Gestion active 0,088025 Chaque mois FINB d'actions des marchés émergents Franklin FLEM Passif 0,226854 Semestriellement Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB FLGA Gestion active 0,047119 Chaque mois FINB FTSE Japon Franklin FLJA Passif 0,219234 Semestriellement Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB FLSD Gestion active 0,079567 Chaque mois FINB d'actions internationales Franklin FLUR Passif 0,337449 Semestriellement FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin FLUS Bêta intelligent 0,126625 Trimestriel FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin FLVC Passif 0,000000 Chaque mois FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin FLVI Passif 0,074241 Trimestriel FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin FLVU Passif 0,062472 Chaque mois FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin FMID Bêta intelligent 0,080716 Trimestriel Portefeuille FNB de croissance Franklin - Séries de FNB GRO Gestion active 0,144316 Trimestriel

Distributions annuelles réinvesties estimées

Les distributions annuelles réinvesties estimatives, le cas échéant, ne seront pas versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base ajusté des parts des FNB dont les porteurs détiennent des parts. Les parts de FNB additionnelles seront immédiatement regroupées de façon à ce que le nombre de parts détenues par le porteur, les parts en circulation et la valeur liquidative des FNB ne soient pas modifiés en raison de la distribution annuelle réinvestie. On prévoit que les distributions annuelles réinvesties, le cas échéant, se traduiront en gains en capital pour chaque FNB.

Comme l'indique le tableau ci-dessous, les porteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable en dollars canadiens le 8 janvier 2026:

Nom du fonds Symbole Type Distribution

annuelle

réinvestie

estimative

par part

($) Portefeuille de FNB équilibré Franklin - Séries de FNB CBL Gestion active 0,009452 Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Séries de FNB CNV Gestion active 0,000000 Portefeuille FNB d'actions Franklin - Séries de FNB EQY Gestion active 0,060083 Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB FBGO Gestion active 0,000000 Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB FCII Gestion active 0,000000 Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin - Séries de FNB FCRC Gestion active 0,524218 Fonds d'actions essentielles internationales Franklin - Séries de FNB FCRI Gestion active 1,140836 Fonds d'actions essentielles américaines Franklin - Séries de FNB FCRU Gestion active 1,659201 Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge - Séries de FNB FCSI Gestion active 0,000000 Franklin dividendes américains de qualité et avantages concurrentiels FDIV Passif 0,001277 Fonds de croissance mondiale Franklin - Séries de FNB FGGE Gestion active 0,966817 Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB FGOV Gestion active 0,000000 Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB FHIS Gestion active 0,017815 FINB FTSE Inde Franklin FID Passif 0,000000 Fonds d'innovation Franklin - Séries de FNB FINO Gestion active 0,000000 FINB FTSE États-Unis Franklin FLAM Passif 0,000000 FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin FLCD Passif 0,000000 Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB FLCI Gestion active 0,000000 Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB FLCP Gestion active 0,000000 FINB d'actions des marchés émergents Franklin FLEM Passif 0,000000 Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB FLGA Gestion active 0,000000 FINB FTSE Japon Franklin FLJA Passif 0,000000 Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB FLSD Gestion active 0,000000 FINB d'actions internationales Franklin FLUR Passif 0,229387 FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin FLUS Bêta intelligent 1,752915 FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin FLVC Passif 0,177580 FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin FLVI Passif 0,162434 FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin FLVU Passif 0,188881 FINB multifactoriel d'actions américaines à moyenne capitalisation Franklin FMID Bêta intelligent 0,000000 Portefeuille FNB de croissance Franklin - Séries de FNB GRO Gestion active 0,000000

Si les montants de ces distributions en fin d'exercice viennent à changer, les montants finaux seront annoncés le 30 décembre 2025. Les montants imposables réels des distributions en espèces et réinvesties pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers par l'entremise de CDS Clearing and Depository Services Inc. au début de 2026.

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.



À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à 1 670 milliards de dollars américains au 30 novembre 2025. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Les FNB et séries de FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d'un FNB ou d'une série de FNB avant d'y investir. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du fonds du FNB attentivement avant d'investir. Les parts des FNB et des séries de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des FNB et des séries de FNB réduisent le rendement. Les FNB et les séries de FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

