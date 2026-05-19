TORONTO, le 19 mai 2026 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la valeur liquidative finale de la série FNB du Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge (TSX: FCSI) et du Fonds de croissance mondiale Franklin (TSX: FGGE) (chacun, un « Fonds » et collectivement, les « Fonds »)

Le 19 février 2026, Franklin Templeton Canada a annoncé la dissolution des parts de série FNB des Fonds. À la fermeture des bureaux le 15 mai 2026, la série de FNB a été dissoute. Les parts de la série de FNB de chaque Fonds ont été rayées volontairement de la liste de la Bourse de Toronto (TSX), à la demande de Franklin Templeton Canada, à la fermeture des bureaux le 8 mai 2026.

Au moment de la dissolution, toutes les parts de la série de FNB de chaque Fonds alors en circulation ont été rachetées, et chaque porteur de ces parts a reçu un produit de rachat égal à la valeur liquidative de ces parts à ce moment-là. Aucune distribution n'était requise au moment de la dissolution.

Le tableau suivant indique, pour la série FNB de chaque Fonds, la valeur liquidative par part au moment de la dissolution :

Nom du Fonds Symbole Distribution par

part ($) Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge FCSI 26,1607 Fonds de croissance mondiale Franklin FGGE 23,7446

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