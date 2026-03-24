TORONTO, le 24 mars 2026 /CNW/ - Franklin Templeton Canada annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de certains FNB et de certaines séries de FNB de fonds communs de placement offerts aux investisseurs canadiens.

Comme détaillé au tableau ci-dessous, les détenteurs de parts inscrits en date du 31 mars 2026 recevront une distribution en espèces par unité payable le 9 avril 2026.

Nom du fonds Symbole Type Distribution en espèces par unité ($) Fréquence de paiement Portefeuille de FNB équilibré Franklin - Séries de FNB CBL Gestion active 0,182671 Trimestriel Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin - Séries de FNB CNV Gestion active 0,189561 Trimestriel Portefeuille FNB d'actions Franklin - Séries de FNB EQY Gestion active 0,107982 Trimestriel Fonds d'optimisation du revenu Franklin Brandywine Global - Séries de FNB FBGO Gestion active 0,058405 Chaque mois Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge - Séries de FNB FCII Gestion active 0,022321 Chaque mois Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - Séries de FNB FGOV Gestion active 0,054266 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes à très court terme Franklin - Séries de FNB FHIS Gestion active 0,057272 Chaque mois Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin - Séries de FNB FLCI Gestion active 0,077041 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin - Séries de FNB FLCP Gestion active 0,059713 Chaque mois Fonds d'obligations de base mondiales Franklin - Séries de FNB FLGA Gestion active 0,049353 Chaque mois Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin - Séries de FNB FLSD Gestion active 0,065801 Chaque mois FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin FLVC Passif 0,024721 Chaque mois FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin FLVI Passif 0,114977 Trimestriel FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin FLVU Passif 0,041200 Chaque mois Portefeuille FNB de croissance Franklin - Séries de FNB GRO Gestion active 0,163099 Trimestriel

La plateforme novatrice et diversifiée de FNB de Franklin Templeton a été conçue pour offrir les meilleurs résultats aux clients pour l'éventail de conditions des marchés et les opportunités d'investissement. La gamme de produits comprend des FNB à gestion active, à bêta intelligent et passive dans de multiples catégories d'actifs et secteurs géographiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site franklintempleton.ca/fnb.

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