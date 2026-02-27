TORONTO, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé des changements à la cote de risque de certaines séries de fonds du Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel et du Fonds d'actions mondiales sans restriction Franklin1, qui entreront en vigueur aujourd'hui et figureront dans les documents d'aperçu du fonds mis à jour.

Nom du fonds/série Niveau

de

risque

actuel Nouveau

niveau

de risque Portefeuille de revenu diversifié Franklin

Quotentiel, série T-$ US Faible Faible à moyen Fonds d'actions mondiales sans

restriction Franklin - Série A (couverte) Modéré Modéré à élevé Fonds d'actions mondiales sans

restriction Franklin - Série F (couverte) Modéré Modéré à élevé Fonds d'actions mondiales sans

restriction Franklin - Série FT (couverte) Modéré Modéré à élevé Fonds d'actions mondiales sans

restriction Franklin - Série I (couverte) Modéré Modéré à élevé Fonds d'actions mondiales sans

restriction Franklin - Série O (couverte) Modéré Modéré à élevé Fonds d'actions mondiales sans

restriction Franklin - Série T (couverte) Modéré Modéré à élevé Fonds d'actions mondiales sans

restriction Franklin - Série T-$ US Modéré Élevé

Les changements apportés aux cotes de risque sont le résultat d'un examen de l'information continue par le personnel de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario axé sur les cotes de risque et ne sont pas le résultat de modifications à l'objectif de placement, à la stratégie ou à la gestion de ces fonds.

Méthode de classification des risques d'investissement

La méthode utilisée pour établir la cote de risque de chaque fonds commun de placement est fondée sur la méthode de classification des risques d'investissement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Vous trouverez un résumé de cette méthodologie et des objectifs et stratégies de placement de chaque fonds dans le prospectus simplifié. Il est également possible d'obtenir cette méthode en communiquant avec l'équipe du Service à la clientèle de Franklin Templeton Canada au 1 800 387-0830 ou en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

Tout placement dans des Fonds communs de placement ou des Fonds négociés en bourse peut faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage ou d'autres charges. Les FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à la valeur liquidative du FNB. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les dépenses d'un fonds commun de placement et d'un FNB avant d'investir. Le prospectus simplifié et la fiche de renseignements du fonds ou du FNB comprennent ces renseignements ainsi que d'autres éléments. Veuillez lire le prospectus simplifié et la fiche de renseignements du fonds ou du FNB avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

1 Anciennement le Fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie

