La nouvelle plateforme en nuage permet à Frankenmuth d'améliorer la conformité, d'accélérer l'intégration des agents et d'améliorer le rendement des partenaires.

BOSTON, 13 janvier 2026 /CNW/ - Duck Creek Technologies, fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir des assurances de biens et de responsabilité civile (IARD), a annoncé que Frankenmuth Insurance a choisi Duck Creek OnDemand Distribution Management (DM) pour transformer la gestion de son agence et de ses intermédiaires, marquant une étape importante dans les efforts continus de modernisation de Frankenmuth.

Frankenmuth Insurance, fondée en 1868 et dont le siège social se trouve dans le Michigan, propose des assurances personnelles, des assurances commerciales et des assurances vie par l'entremise de plus de 800 agences indépendantes réparties dans 15 États. Dans sa volonté d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience des agences, Frankenmuth a remplacé son ancien système de gestion des agences et des intermédiaires et a mis en service la plateforme indépendante de gestion de la distribution LOB de Duck Creek pour soutenir de nombreux secteurs d'activité d'assurance, y compris les assurances d'entreprises, les assurances habitation, les assurances automobile et les assurances vie.

« Notre partenariat avec Duck Creek et la mise en œuvre d'OnDemand Distribution Management nous donnent l'agilité et les connaissances nécessaires pour mieux soutenir nos agents et partenaires, tout en facilitant de plus en plus les relations d'affaires avec Frankenmuth », a déclaré Curtis Williams, Directeur informatique chez Frankenmuth Insurance. « Cette plateforme améliore l'efficacité, augmente la visibilité et donne à l'équipe de direction de l'agence les outils dont elle a besoin pour demeurer conforme, tout en offrant une meilleure expérience à nos partenaires ».

Duck Creek OnDemand Distribution Management est une solution SaaS qui permet de gérer l'ensemble du cycle de vie des intermédiaires, de l'intégration à la conformité, en passant par la rémunération, le rendement et la gestion des relations. Son architecture axée sur le numérique et sa conception configurable permettent aux assureurs d'améliorer l'agilité, d'assurer la conformité, de rationaliser les activités et de conclure des partenariats plus solides avec les agents grâce à des structures de rémunération attrayantes. En tirant parti de la souplesse et de l'évolutivité d'OnDemand, Frankenmuth a désormais la capacité d'automatiser les processus manuels, d'accroître la transparence et de réagir plus rapidement aux changements du marché et de la réglementation.

« La décision de modernisation de Frankenmuth avec Duck Creek OnDemand Distribution Management témoigne de notre volonté de proposer une expérience exceptionnelle à nos agences partenaires », a déclaré Chris McCloskey, Directeur de l'exploitation chez Duck Creek Technologies. « Notre plateforme SaaS fournit aux assureurs l'agilité, l'automatisation et l'intelligence nécessaires pour renforcer les partenariats, accroître l'efficacité et demeurer à l'avant-garde dans un secteur en évolution rapide ».

À propos de Frankenmuth Insurance

Frankenmuth Insurance a vocation à assurer la tranquillité d'esprit des personnes, des familles et des entreprises grâce à des solutions d'assurance adaptées. Ayant son siège social à Frankenmuth, dans le Michigan, nous sommes au service de nos assurés depuis plus de 155 ans et restons déterminés à être votre assureur de choix grâce à une protection et un service exceptionnels. En tant qu'assureur super régional, nous travaillons exclusivement avec plus de 800 agences indépendantes dans 15 États pour proposer des assurances d'entreprise, des assurances habitation, des assurances automobile et des assurances vie, ainsi que des cautionnements. Nous sommes fiers de nos actifs s'élevant à 2,5 milliards de dollars et de notre note de solidité financière AM Best A (Excellent), témoignant de notre fiabilité de longue date et de notre engagement à protéger l'essentiel. Pour en savoir plus, visitez fmins.com.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur des assurances de biens et de responsabilité civile (IARD) et des assurances générales. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance infonuagique pour mener des activités agiles, intelligentes et permanentes. L'authenticité, la raison d'être et la transparence sont l'essence même de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de suite complète, et toutes sont disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les informations les plus récentes - LinkedIn et X.

