Duck Creek Payments permet à Anchor Group Management Inc. d'offrir des expériences de paiement fluides, numériques et en temps réel

BOSTON, 10 février 2026 /CNW/ - Technologies de Duck Creek, fournisseur mondial définissant l'avenir des assurances de dommages et général, a annoncé aujourd'hui qu'Anchor Group Management Inc. (AGMI) a sélectionné Animateur, Paiements, Duck Creek pour moderniser son écosystème de paiements, en permettant des opérations plus rationalisées, sécurisées et axées sur la technologie.

AGMI se spécialise dans la fourniture d'assurance automobile commerciale pour des marchés de niche, y compris le transport de passagers, la livraison locale et plus encore, dans plusieurs États. AGMI est une agence générale de gestion axée sur la technologie et l'analyse qui met l'accent sur la fourniture de devis rapides, d'options de paiement flexibles et d'une couverture sur mesure en matière de responsabilité civile et de dommages matériels. L'AGMI soutient à la fois les exploitants d'un seul véhicule et les flottes entières. La solution de facilitation des paiements de Duck Creek appuiera les objectifs d'AGMI, qui consistent à offrir des options de paiement numériques de qualité supérieure, à améliorer les processus de flux de trésorerie et à offrir une expérience plus rapide et harmonieuse aux souscripteurs et aux courtiers de détail.

« En tant que fournisseur d'assurance spécialisé desservant des segments complexes et souvent très transactionnels de l'automobile commerciale, le traitement fluide des paiements est essentiel », a déclaré Scott D. Wollney, Président du CA et PDG d'AGMI. « Duck Creek Payments nous offre une solution moderne et axée sur l'assurance qui nous permet d'offrir des décaissements en temps réel et des options numériques intuitives, tout en maintenant la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle. »

Lancé en octobre 2024, Duck Creek Payments Facilitator est conçu pour gérer les flux de paiement propres à l'assurance, y compris les paiements instantanés des réclamations et le recouvrement des primes, pour une vaste gamme de modes de paiement comme les portefeuilles numériques, les cartes instantanées et FedNow. Duck Creek Payments Facilitator permet une intégration rapide et sécurisée à l'environnement technologique existant de l'AGMI, accélérant le délai de rentabilité et réduisant les coûts d'exploitation.

« AGMI se joint à une liste croissante d'assureurs qui transforment leurs écosystèmes de paiement avec Duck Creek », a déclaré Allan Lacoste, Directeur des paiements chez Duck Creek Technologies. « Avec Duck Creek Payments Facilitator, l'AGMI offrira à ses clients une expérience de paiement fluide, sûre et efficace, renforçant ainsi leur engagement envers l'innovation et la satisfaction de la clientèle. »

À propos de l'AGMI (Anchor Group Management Inc.)

La vision de l'AGMI est de toujours être une entreprise d'assurance spécialisée privilégiée dans le domaine du transport qui offre des avantages à tous les intervenants en tirant parti de la technologie, de l'analyse, de l'expertise, des partenariats et des ressources en capital. Nous élaborons et offrons des produits et des services d'assurance spécialisés de qualité pour répondre aux besoins de nos clients en mettant l'accent sur l'innovation et l'utilisation efficace de la technologie et de l'analyse afin d'offrir une proposition de valeur exceptionnelle à nos courtiers de détail, un niveau de service élevé à nos souscripteurs et des résultats toujours favorables à nos partenaires en assurance et en réassurance prenant des risques.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur de l'assurance de dommages et de l'assurance IARD. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance infonuagique pour mener des activités agiles, intelligentes et permanentes. L'authenticité, la raison d'être et la transparence sont l'essence même de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de suite complète, et sont toutes disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus.

