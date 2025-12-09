Duck Creek OnDemand et Clarity simplifieront les activités, amélioreront l'analyse et renforceront les bases technologiques pour une expansion à long terme dans l'ensemble d'Indigo Insurance

BOSTON, le 9 déc. 2025 /CNW/ -- Duck Creek Technologies, fournisseur mondial de solutions intelligentes qui redéfinit l'avenir de l'assurance dommages et de l'assurance générale a annoncé aujourd'hui qu'Indigo Insurance a choisi Duck Creek OnDemand et Duck Creek Clarity pour moderniser ses systèmes de base et créer une base technologique unifiée et évolutive afin de soutenir la croissance stratégique à long terme de l'entreprise.

Indigo Insurance exploite une plateforme d'assurance en expansion rapide axée sur le numérique dans les Caraïbes, offrant des solutions d'assurance automobile et générale axées sur le client par l'entremise de son portail en ligne phare 247indigo.com.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Indigo Insurance passera à Duck Creek OnDemand pour moderniser ses systèmes, consolider ses opérations et favoriser la prise de décisions fondées sur des données à l'échelle de l'entreprise. L'entreprise tirera également parti de Duck Creek Clarity pour obtenir des analyses avancées, des rapports simplifiés et une visibilité améliorée dans les domaines de la souscription, de l'administration des politiques et de l'expérience client.

« Il est essentiel de moderniser notre écosystème technologique alors que nous poursuivons la croissance d'Indigo Insurance et d'élargir notre vision axée sur le numérique », a déclaré Nick Brierly, chef de l'exploitation d'Indigo Insurance. « L'architecture SaaS évolutive de Duck Creek réduira la complexité de nos activités, nous donnera accès à des données plus pertinentes grâce à Clarity et nous permettra d'améliorer l'expérience client tout en augmentant notre présence dans toute la région. »

En adoptant Duck Creek OnDemand et Clarity, Indigo Insurance s'attend à :

Regrouper son environnement technologique sur une plateforme infonuagique moderne

Soutenir ses ambitions de croissance à long terme de Saxon Insurance, une filiale en propriété exclusive de Duck Creek, dans le port des Caraïbes

Moderniser l'architecture des données pour réaliser des analyses exploitables en temps réel

Réduire le fardeau informatique en éliminant les anciens environnements et les environnements sur place

Accélérer la mise sur le marché grâce à une configuration et à un déploiement simplifiés des produits

Permettre une intégration transparente avec les systèmes de réclamations et les partenaires tiers

« La stratégie axée sur le numérique et la croissance rapide d'Indigo Insurance en font un partenaire exceptionnel pour Duck Creek, a déclaré Chris McCloskey », chef de l'exploitation de Duck Creek Technologies. « Nous sommes honorés de soutenir leur transformation et de fournir la base infonuagique dont ils ont besoin pour offrir des produits novateurs, une souplesse opérationnelle et une expérience client exceptionnelle dans toute la région. »

À propos d'Indigo Insurance

Indigo Insurance est un fournisseur d'assurance moderne et axé sur le client qui offre des produits d'assurance automobile, immobilière et générale par l'entremise de sa plateforme numérique 247indigo.com. En s'engageant envers la transparence, la technologie et le service exceptionnel, Indigo Insurance offre des solutions d'assurance rapides, accessibles et abordables aux clients des Bahamas et des îles Caïmans, avec d'autres pays en préparation pour 2026.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'industrie de l'assurance de dommages. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance du nuage pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. L'authenticité, l'objectif et la transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être là pour les particuliers et les entreprises, au moment et à l'endroit où ils en ont le plus besoin, dans le format requis. Vous trouverez nos solutions de pointe offertes sur une base autonome ou sous forme de gamme complète à la page Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.duckcreek.com. Pour obtenir les dernières mises à jour, suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

