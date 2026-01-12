Chef de file chevronné en IA et en SaaS pour faire progresser la stratégie de produit et l'innovation de la plateforme de Duck Creek axée sur l'IA

BOSTON, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Duck Creek Technologies, fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir des assurances IARD et des assurances de dommages, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jose Lazares au poste de chef des produits. À ce titre, M. Lazares dirigera l'organisation mondiale des produits de Duck Creek et jouera un rôle central dans l'établissement de la vision des produits et des plateformes, l'avancement de l'innovation en intelligence artificielle et la transformation des priorités stratégiques en feuilles de route orientées client pour l'ensemble de sa plateforme infonuagique.

Lazares possède plus de deux décennies d'expérience dans la conception, la mise à l'échelle et la mise en œuvre de plateformes logicielles infonuagiques dans des environnements SaaS, PaaS et d'entreprise. Il est largement reconnu pour avoir dirigé des initiatives d'IA appliquée qui soutiennent la prise de décisions intelligentes, l'automatisation des processus et l'adoption évolutive de l'entreprise tout en favorisant une croissance soutenue des revenus.

« Jose a consacré sa carrière à développer des plateformes fondées sur l'IA qui aident les entreprises complexes et réglementées à rationaliser leurs processus et à progresser plus rapidement », a déclaré Hardeep Gulati, chef de la direction de Duck Creek Technologies. « Il a dirigé de grandes équipes internationales, lancé des produits d'intelligence artificielle hybrides et agentiques, et a harmonisé avec succès la stratégie de produits avec les résultats des clients et la croissance de l'entreprise. Alors que l'IA devient un moteur central de la façon dont les assureurs se font concurrence et exercent leurs activités, l'expérience de Jose qui transforme l'innovation en IA en produits pratiques et fiables sera essentielle à notre prochaine phase de croissance. »

Avant de se joindre à Duck Creek, M. Lazares a occupé le poste de chef des produits chez Beyond Limits, où il a dirigé la stratégie et le développement de produits à l'échelle mondiale dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion des produits, de l'expérience utilisateur et des activités liées aux clients. Tout en supervisant une équipe mondiale, il a lancé une plateforme hybride d'IA agentique à faible code combinant l'IA générative et symbolique pour permettre la prise de décisions intelligentes et l'automatisation des processus. Il a également favorisé son adoption par les entreprises en établissant des partenariats stratégiques en IA avec des fournisseurs mondiaux d'énergie. Avant de prendre ses fonctions chez Beyond Limits, il a occupé le poste de chef des produits chez Onna et a occupé des postes de haute direction chez Intapp, Cisco, Oracle et PeopleSoft

« Duck Creek a gagné la confiance des assureurs en offrant une plateforme infonuagique évolutive pour leurs activités les plus essentielles », a déclaré M. Lazares. « Agentic AI offre clairement une occasion d'améliorer la rapidité des renseignements, d'accélérer la prise de décisions et d'automatiser les processus essentiels tout au long du cycle de vie de l'assurance. Je suis très heureux de collaborer avec l'équipe de Duck Creek et nos incroyables clients afin d'offrir une plateforme d'orchestration agentique au secteur de l'assurance qui aide les assureurs à s'adapter rapidement et à mieux servir leurs clients. »

Lazares est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et d'un baccalauréat ès arts de l'Université de Californie à Berkeley.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur de l'assurance de dommages et de l'assurance IARD. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance infonuagique pour mener des activités agiles, intelligentes et permanentes. L'authenticité, la raison d'être et la transparence sont l'essence même de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de suite complète, et sont toutes disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les informations les plus récentes : LinkedIn et X.

Relations avec la presse :

Marianne Dempsey et Tara Stred

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2778773/Duck_Creek_Technologies_Logo.jpg

SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.