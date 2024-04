Il succède dans ce rôle à Annie-Marie Hubert

MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - Territoire traditionnel des Kanien'kehá: ka de la Confédération haudenosaunee, les Hurons-Wendat, les Abénakis et les Anishinaabeabeg - EY Canada est fière d'annoncer la nomination de François Tellier à titre d'associé directeur pour l'Est du Canada et d'associé directeur du bureau de Montréal. François Tellier reprend le flambeau d'Anne-Marie Hubert, qui prendra sa retraite le 1er juillet 2024.

François Tellier nommé associé directeur, Est du Canada, d’EY Canada (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« Nous sommes convaincus que le leadership, l'expérience et la vision stratégique de François renforceront notre présence dans la région, et nous placeront en bonne position pour assurer la continuité de notre succès, affirme Linda Williams, Associée directrice, Marchés, comptes et croissance. Alors que François accède à ce poste, nous adressons nos plus sincères remerciements à Anne-Marie. Véritable agente de changement, elle est restée à l'avant-garde de la disruption et a bâti un héritage durable en réalisant d'importants progrès dans l'avancement de l'inclusion, de la gouvernance et de la finance durable, dans le milieu des affaires comme ailleurs. »

Fort de plus de 30 ans de service dévoué au bureau de Montréal, François Tellier met à profit la richesse de son expérience et de son expertise dans le cadre de ses fonctions d'associé directeur. Rappelons qu'il a joué un rôle déterminant en faisant du groupe Stratégie et transactions d'EY Canada une référence dans le domaine des services consultatifs transactionnels au Québec.

François Tellier a occupé divers postes de direction au sein d'EY, notamment celui de leader de l'ancien groupe Marchés de croissance d'EY Canada, où il a joué un rôle essentiel en offrant des services et des ressources sur mesure à des entreprises à forte croissance des secteurs privé et public. Il a également été directeur national du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY, programme dans le cadre duquel il a souligné la réussite, le courage et l'ingéniosité d'entrepreneurs de partout au Canada.

En tant qu'associé directeur pour l'Est du Canada, François Tellier est déterminé à renforcer la position d'EY comme société de services professionnels de premier plan en mettant l'accent sur la technologie, les données et l'innovation. Il entend continuer de créer des possibilités de croissance pour EY et ses gens afin de favoriser l'excellence opérationnelle et la réussite continue de la Société.

« Je suis ravi d'entreprendre le prochain chapitre de ma carrière chez EY Canada, dit François Tellier. Anne-Marie a été une force motrice pour la Société. Elle a su réunir les bonnes parties prenantes pour trouver rapidement des solutions aux défis les plus urgents auxquels fait face le Canada, et a ainsi contribué à rehausser le statut et l'influence du Canada sur la scène internationale. C'est un honneur pour moi de suivre son exemple en continuant de stimuler la croissance, pas seulement pour nos clients, mais aussi pour nos équipes talentueuses et la collectivité au sens large. »

Au cours de son parcours de près de 40 ans chez EY, Anne-Marie Hubert a acquis la réputation de ne pas hésiter à bousculer le statu quo et d'offrir des services et des solutions qui anticipent les besoins des clients et des marchés. Récemment, son fervent plaidoyer en faveur de l'approche ESG a mené à la sélection de Montréal comme lieu d'accueil du Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board - ISSB) à l'issue de la COP 26, faisant du Canada un joueur clé dans l'établissement de normes mondiales pour l'évaluation et la présentation de l'information ESG, et de Montréal un pôle mondial du secteur de la finance durable.

En 2004, elle a reçu le titre de Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec pour ses réalisations exceptionnelles au sein de la profession. En 2015, l'Université Concordia lui a décerné un doctorat honorifique en droit. En 2016, elle a été nommée membre de l'Ordre du Canada pour son engagement à l'égard de la parité et de l'inclusion en affaires et ses compétences en gouvernance de sociétés.

« Je suis heureuse de passer le flambeau à un dirigeant passionné et hautement respecté, affirme Anne-Marie Hubert. J'ai pleinement confiance que le leadership de François jouera un rôle clé dans l'orientation de notre bureau, et de l'ensemble de la région, vers la croissance et le succès à long terme. »

Joignez-vous à nous pour féliciter François Tellier pour son nouveau rôle et pour souligner les réalisations extraordinaires d'Anne-Marie Hubert.

