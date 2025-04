TORONTO, le 30 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer que François Roberge, président-directeur général de la Vie en Rose, recevra le prix Hommage (en anglais) au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail (en anglais) de cette année. Cet honneur est décerné à un chef de file de l'industrie dont la vision et l'influence ont redéfini le milieu du commerce de détail. M. Roberge est reconnu non seulement pour son leadership exceptionnel en affaires, mais aussi pour sa contribution durable à l'essor de l'industrie de la mode au Québec et au renforcement de la présence du Canada au sein de l'industrie mondiale du détail.

François Roberge recevra le prix Hommage du Conseil canadien du commerce de détail (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Né dans une famille de marchands et élevé dans une ferme au Québec, François Roberge a démarré sa carrière dans le secteur du détail au volant d'un camion de livraison des Boutiques San Francisco. En 1996, il fait l'acquisition de la Vie en Rose et entame une transformation judicieuse de la marque, déménageant son siège social à Montréal et réunissant les conditions d'une croissance enviable. Sous sa direction, la Vie en Rose s'est développée à l'étranger, pénétrant le marché saoudien en 2004, rachetant Bikini Village en 2015 et se lançant aux États-Unis en 2024. Aujourd'hui, la marque est reconnue comme un leader mondial de la lingerie, avec plus de 400 magasins dans 20 pays et une équipe de plus de 5 000 employés.

L'influence de M. Roberge va cependant bien au-delà du succès de la Vie en Rose. En tant que fondateur de l'organisme à but non lucratif MMODE, il a joué un rôle central dans le positionnement du Québec en tant que plaque tournante mondiale de la mode - favorisant la croissance internationale, tout en défendant les talents locaux. En 2002, il a créé la Fondation les Roses de l'espoir, qui a versé au fil des années plus de 4 M$ à la recherche sur le cancer du sein et à des initiatives relatives au bien-être des femmes. Plus récemment, ses efforts philanthropiques se sont élargis pour inclure des causes environnementales. Il a ainsi réussi à recueillir 1 M$ pour la conservation de la nature en 2024 et il prévoit égaler ce soutien en 2025.

« Tout au long de sa carrière, François a toujours été bien au-delà de la création et de la gestion d'une entreprise de détail ; il a toujours dirigé avec cœur et détermination et a toujours été animé d'une vision audacieuse de l'innovation et de la créativité, a déclaré Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du CCCD. Alors que la Vie en Rose célèbre ses 40 ans, l'entreprise est non seulement une réussite canadienne, mais aussi un témoignage des valeurs de François : l'entrepreneuriat ancré dans la communauté, l'excellence guidée par l'empathie et un héritage qui inspirera les générations à venir. »

Le prix Hommage 2025 (en anglais) sera remis au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail (en anglais) du Conseil canadien du commerce de détail, le 3 juin 2025 au Centre des congrès de Toronto.

Venant clore la première journée de L'événement STORE 25 du CCCD, le plus important événement annuel du secteur du détail au Canada, le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail célébrera les acteurs les plus sensationnels de l'industrie. Les 3 et 4 juin 2025, L'événement STORE 25 du CCCD mettra en vedette plus de 75 conférenciers spécialisés et attirera des chefs de file de l'industrie du détail de partout en Amérique du Nord et d'ailleurs.

Les médias sont invités à participer à ce prestigieux événement (en anglais), au cours duquel seront célébrés François Roberge et d'autres lauréats de renom.

À propos de la Vie en Rose

Fondée en 1985 et ayant son siège social à Montréal, la Vie en Rose est le plus important détaillant de lingerie spécialisée au Canada. Proposant une gamme complète de lingerie, de vêtements de nuit, de vêtements de détente et de maillots de bain, l'entreprise est connue pour l'attention qu'elle accorde à la qualité, au confort et au sentiment de confiance de sa clientèle. Avec plus de 400 succursales dans le monde, la Vie en Rose continue de prendre de l'expansion, tout en demeurant fidèle à ses racines québécoises et à son engagement envers le bien-être des femmes.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2024, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 507 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. https://www.commercedetail.org/

