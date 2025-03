François Legault respecte sa promesse et limite la hausse des tarifs résidentiels d'électricité à 3 %

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, annoncent aujourd'hui l'adoption d'un décret visant à limiter la hausse tarifaire d'électricité pour la clientèle résidentielle à 3 % afin de maintenir des tarifs abordables pour l'ensemble des Québécois.

Rappelons que le 6 mars dernier, alors que le gouvernement du Québec avait pris l'engagement public de limiter la hausse à 3 %, la Régie de l'énergie a rendu publique une décision relative aux tarifs d'Hydro-Québec dans ses activités de distribution d'électricité. Celle-ci établissait une hausse tarifaire de 3,6 % pour les clients aux tarifs domestiques.

Si aucune action n'était prise par le gouvernement, plus de 4 millions de ménages québécois auraient fait face à une augmentation tarifaire de 3,6 % dès le 1er avril 2025.

Citations :

« On respecte notre engagement envers les contribuables. En limitant la hausse des tarifs d'électricité à 3 %, on protège concrètement le portefeuille des Québécois, surtout en période d'incertitude économique. C'est un geste responsable et qui démontre qu'on agit pour les aider. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Aujourd'hui, on pose un nouveau geste pour aider la population à contrer les effets de l'inflation. Avec ce décret, on tient notre promesse de limiter la hausse tarifaire afin de remettre plus d'argent dans les poches des Québécois. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Faits saillants :

Bien que les tarifs d'électricité soient fixés par la Régie de l'énergie, la Loi sur Hydro-Québec permet au gouvernement, sur recommandation de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et du ministre des Finances, de fixer les tarifs et les conditions auxquels l'électricité est distribuée par Hydro-Québec à un consommateur ou à une catégorie de consommateurs.

La décision D-2025-033 relative aux tarifs d'Hydro-Québec dans ses activités de distribution d'électricité, rendue publique par la Régie de l'énergie le 6 mars 2025, n'étant pas cohérente avec les engagements du gouvernement, l'adoption de ce décret permettra de conserver des tarifs abordables pour l'ensemble des clients résidentiels du Québec.

Le décret ne modifie pas les décisions de la Régie de l'énergie concernant la hausse prévue pour les clients commerciaux et institutionnels aux tarifs généraux ainsi que celle prévue pour les clients industriels de grande puissance au tarif L.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]