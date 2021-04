« Les objectifs principaux de cet événement étaient de rendre l'achat d'œuvres d'art accessible, d'encourager de nouveaux publics de collectionneurs à miser, et de maximiser la visibilité de la Fondation du MAC, du Musée et des artistes à travers nos réseaux. Nous y sommes arrivés ! », déclare Francis Guindon, coprésident du comité des Printemps du MAC. « Pour moi, il y a vraiment là un signe irréfutable de l'intérêt du public pour l'art contemporain, pour le collectionnement et pour le soutien de nos institutions culturelles et de nos artistes en temps de crise. En espérant que la tendance se maintienne après la pandémie et que ce type d'événement-bénéfice soit de plus en plus présent », ajoute-t-il.

« Nous sommes heureux de remettre cette somme à la Fondation du MAC et aux 13 artistes participants pour notre première édition virtuelle et entièrement composée d'œuvres ! » souligne pour sa part Lysandre Laferrière, coprésidente du comité des Printemps du MAC. « Notre jeune comité a travaillé fort pour fournir une belle visibilité aux artistes et le public a été au rendez-vous. Ensemble, nous avons pu faire une petite différence pour les arts et la culture. Merci à tous les participants, aux artistes et aux membres du comité ! »

Un encan unique, 14 œuvres éclectiques

Soucieux de demeurer actif et de soutenir le milieu des arts visuels en contexte de pandémie, le comité des Printemps du MAC, présentés par Banque Nationale, a lancé cette année un encan virtuel audacieux, faute d'avoir pu tenir en avril son événement annuel, la célèbre et très attendue soirée-bénéfice des Printemps du MAC.

Quatorze œuvres ont été sélectionnées et présentées, dont les médiums très variés visaient à repousser les limites des arts visuels, à l'image de la soirée des Printemps du MAC. L'encan a aussi été une occasion de faire découvrir des artistes locaux, émergents et professionnels, et visait une nouvelle génération de collectionneurs autant que les connaisseurs.

Le comité des Printemps du MAC et la Fondation du MAC remercient chaleureusement les artistes ayant fait don d'une œuvre pour l'encan :

Gab Bois, Sophia Borowska, Michelle Bui, Frédéric Cordier, Sébastien Gaudette, Fanny-Jane, Muriel Jaouich, Verre d'Onge, Elisabeth Perrault, Gabriel Rioux, Frédéric Tougas, David Umemoto, Vickie Vainionpää

Un impact direct sur les activités du MAC

Créés en 2007, les Printemps du MAC, présentés par Banque Nationale, sont nés du désir de sensibiliser les jeunes générations à l'art contemporain, ainsi qu'à l'importance du rôle du MAC dans la conservation et la diffusion de ce patrimoine au Québec, au Canada et à l'international.

L'initiative rayonne chaque année sous la gestion du comité des Printemps au MAC, un groupe de jeunes philanthropes passionnés par l'art contemporain qui se donne pour mandat d'organiser un événement unique avec une réelle valeur ajoutée pour les invités et de faire rayonner le Musée au profit de la Fondation du Musée d'art contemporain.

Comité des Printemps du MAC

La Fondation du MAC tient à remercier chaleureusement les coprésidents Francis Guindon (Quartz Co.) et Lysandre Laferrière (Magil Construction), la commissaire de l'encan, Erika Del Vecchio (Pierre-François Ouellette art contemporain), ainsi que les membres du comité qui ont généreusement offert de leur temps et de leur énergie pour faire de cet événement un succès.

Membres :

Shady Ahmad (Budge Studio)

Ariane Bisaillon (Blake, Cassels & Graydon LLP)

Virginie Bourgeois (Morgan Stanley)

Daniel Daunais (Banque Nationale Gestion privée 1859)

Allison Forbes (Raisonnables)

Olivier Lapierre (Conseiller communications, relations citoyennes et relations médias)

Nikolaos Lerakis (Directeur artistique)

Marion Isabelle Muszynski (Electronic Arts)

Catherine Plourde (Banque Nationale)

Stéfanie Stergiotis (WANT Les essentiels)

Remerciements

La Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal tient à remercier chaleureusement la Banque Nationale, grand commanditaire des événements de la Fondation.

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

