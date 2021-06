Franc succès pour la mission commerciale virtuelle des industries créatives en Suède

Le gouvernement du Canada a conclu avec succès sa mission commerciale virtuelle des industries créatives canadiennes en Suède

GATINEAU, QC, le 23 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tient à aider les industries créatives canadiennes à percer de nouveaux marchés, ce qui contribue à la relance et à la croissance économiques de notre pays, et multiplie les débouchés pour ce secteur dynamique.

La mission commerciale virtuelle des industries créatives canadiennes en Suède s'est conclue aujourd'hui. Elle a permis à 20 petites et moyennes entreprises créatives canadiennes de réseauter et de nouer des liens avec plus de 55 participants suédois. Ces relations se traduisent par des débouchés lorsqu'il s'agit d'exporter le contenu créatif canadien.

Cette mission a pu compter sur l'appui de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, et d'Amanda Lind, ministre de la Culture et de la Démocratie de la Suède. Tous deux se réjouissent du succès de cette troisième et dernière mission commerciale virtuelle des industries créatives, qui agira comme un tremplin vers une éventuelle mission commerciale en Europe, en personne. En plus de 155 rencontres interentreprises, la délégation canadienne a profité d'une séance d'information sur le marché suédois, de présentations d'intervenants clés suédois et de tables rondes sous-sectorielles permettant des échanges entre délégués canadiens et suédois.

La mission en Suède s'appuie sur le succès des deux premières missions commerciales virtuelles de Patrimoine canadien en Europe, soit celles aux Pays-Bas (novembre 2020) et en Allemagne (mars 2021). Au cours de ces trois missions, plus de 450 rencontres interentreprises ont eu lieu virtuellement. Elles ont mené à des débouchés d'affaires internationales, et ce, malgré les restrictions sur les déplacements internationaux en raison de la pandémie. Le succès des deux premières missions représente une valeur commerciale préliminaire estimée à 3,425 millions de dollars. Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer les industries créatives en vue de maximiser leur potentiel d'exportation, surtout en temps de pandémie et vers la relance économique de ce secteur.

Citations

« Le gouvernement du Canada se réjouit du succès de cette mission commerciale virtuelle des industries créatives en Suède. Cette mission a généré des échanges productifs qui ont mené les entreprises canadiennes à tisser d'importants liens avec des entreprises suédoises. Elle conclut la série de trois missions fructueuses qui ont eu lieu dans les derniers mois. Malgré la pandémie, cette approche virtuelle a su faire ses preuves et atteindre les objectifs d'exportation qui contribueront à l'économie canadienne. En ouvrant de nouveaux marchés, en facilitant les rencontres interentreprises et en consolidant nos relations avec nos collègues des différents gouvernements, nous demeurons engagés à susciter des occasions d'affaires pour les entreprises canadiennes. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Dans le cadre de la Stratégie d'exportation créative, Patrimoine canadien a mené avec succès des missions commerciales des industries créatives en Amérique latine (2019) et en Chine (2018).

La mission commerciale en Suède est la troisième et dernière mission virtuelle du Ministère en 2021. Elle avait comme principal objectif de favoriser les occasions d'affaires à l'étranger pour les membres de la délégation commerciale canadienne, en les présentant à des acheteurs, investisseurs et partenaires potentiels évoluant dans le marché suédois des industries créatives.

Liens connexes

Missions, activités commerciales et partenariats des industries créatives

Mission commerciale virtuelle des industries créatives en Suède 2021



Relations bilatérales avec la Suède

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca