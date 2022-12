MONTRÉAL, le 29 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) ("BTB" ou le "Fonds") annonce que monsieur Peter Picciola, Vice-président et Chef des investissements, quitte ses fonctions afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.

M. Picciola s'est joint à BTB en avril 2022 pour supporter un programme de développement et de croissance. Cette croissance étant, pour l'instant moins soutenu en raison du contexte économique, nous avons choisi, d'un accord mutuel, de terminer notre association.

Nous tenons à le remercier pour les services rendus et ses réalisations et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans les projets qui ne tarderont de se présenter à lui.

Renseignements: Michel Léonard, Président et Chef de la direction, (T) 514-286-0188 x228, (C) [email protected] ; Mathieu Bolté, Vice-président et Chef des Finances, (T) 514-286-0188 x244, (C) [email protected] ; Philippine Soulié, Directrice des Communications, (T) 514-286-0188 x236, (C) [email protected]