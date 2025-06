MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui que la distribution mensuelle en espèces pour le mois de juin 2025 a été fixée à 0,025 $ par part, soit 0,30 $ par part sur une base annuelle. La distribution en espèces sera versée le 15 juillet 2025 aux porteurs de parts inscrits le 30 juin 2025.

À propos de BTB

Distribution_Juin2025 (Groupe CNW/Fonds de placement immobilier BTB)

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com.

Pour de plus amples informations: Kassandra Antunes, Directrice de marketing et communications, (T) 514-286-0188 x236, (C) [email protected]