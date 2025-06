MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») est fier d'annoncer que chaque candidat au poste de Fiduciaire dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation et de procurations datée du 5 mai 2025 a été élu Fiduciaire de BTB à l'Assemblée annuelle des porteurs de parts tenue à Montréal aujourd'hui.

Voici les détails de l'élection :

Votes_2025 (Groupe CNW/Fonds de placement immobilier BTB)

Candidat(e)

au poste de fiduciaire Résultat En faveur Abstention Nombre % Nombre % Jocelyn Proteau Élu 10 696 142 84,85 1 909 176 15,15 Jean-Pierre Janson Élu 11 569 709 91,78 1 035 609 8,22 Luc Martin Élu 11 603 230 92,05 1 002 088 7,95 Sylvain Fortier Élu 10 788 822 85,59 1 816 496 14,41 Sylvie Lachance Élue 10 727 551 85,10 1 877 767 14,90 Lucie Ducharme Élue 10 737 585 85,18 1 867 733 14,82 Armand Des Rosiers Élu 11 638 379 92,33 966 939 7,67 Michel Léonard Élu 11 628 715 92,25 976 603 7,75 Christine Marchildon Élue 10 727 556 85,10 1 877 762 14,90

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée générale annuelle sont présentés sur le site web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Pour de plus amples informations, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com ou contactez Kassandra Antunes, Directrice de marketing et communications, (T) 514-286-0188 x236, (C) [email protected]