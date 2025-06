MONTRÉAL, le 25 juin 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») est fier de publier son deuxième rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), faisant état de ses activités en développement durable pour l'année 2024.

« L'année 2024 a marqué un tournant important dans notre parcours en matière de durabilité. Nous avons franchi des étapes significatives dans l'intégration de principes ESG dans notre organisation. Grâce à la collaboration étroite de nos équipes de direction, d'opérations et de gestion immobilière, nous avons pu avancer de manière cohérente et ambitieuse vers nos objectifs communs. » Michel Léonard, Président et Chef de la direction.

Suivant la publication de notre rapport inaugural l'an dernier, nous visons produire un rapport ESG annuellement. Ce rapport présentera un portrait de nos activités ainsi qu'un bilan de nos réalisations quant à nos pratiques d'affaires responsables. Cette démarche annuelle nous permettra également de suivre les nouvelles exigences réglementaires et l'évolution des normes en matière de développement durable.

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT ESG 2024

60% de nos immeubles de bureaux situés en banlieue et de commerce de détail de première nécessité ont reçu la certification BOMA BEST ou LEED.

Intégration d'un système de suivi énergétique par le biais d'une plateforme spécialisée pour l'ensemble de nos propriétés.

Installation de 14 ruches sur les toits de nos immeubles, en partenariat avec Alvéole.

Organisation de 25 activités de mobilisation pour nos locataires et nos employés (bénévolat, ateliers avec Alvéole, plantation d'arbres).

Création d'un comité santé et sécurité au travail.

Vous pouvez consulter le rapport complet sur notre site web au www.btbreit.com/impact.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 74 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour de plus amples informations, visitez le site web du Fonds au www.btbreit.com ou contactez : Kassandra Antunes, Directrice de marketing et communications, (T) 514-286-0188 x236, (C) [email protected]