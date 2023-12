MONTRÉAL, le 22 déc. 2023 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce que monsieur Mathieu Bolté, Vice-président exécutif, Chef des opérations et de la direction financière, quittera son poste le 23 février 2024 afin de poursuivre une autre opportunité professionnelle. Il continuera d'occuper ses fonctions afin d'assurer une transition harmonieuse, y compris jusqu'à l'annonce des résultats du Fonds pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023.

« Au nom du conseil des fiduciaires et de l'équipe de direction, je remercie Mathieu pour son dévouement qui a contribué à l'amélioration de la performance financière de BTB. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses projets futurs », a déclaré Michel Léonard, président et chef de la direction de BTB.

« J'aimerais remercier Michel pour sa collaboration et support au cours des quatre dernières années ainsi que Jocelyn et les membre du conseil. BTB a su évoluer par sa capacité à l'interne, par son meilleur positionnement géographique et par une croissance importante malgré un contexte macroéconomique en changement. Je suis fier des équipes que nous avons mis en place et qui continueront de poursuivre le plan de croissance et le bon positionnement de BTB », a mentionné M. Bolté.

Le Fonds a entamé un processus officiel de recherche d'un candidat pour remplacer monsieur Mathieu Bolté.1

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en périphérie des centres urbains et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com.

