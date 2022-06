Bâti en 2011, cette propriété industrielle de 51 747 pieds carrés de entièrement louée H.E. Parts International une filiale de Hitachi Construction Machinery, une compagnie publique cotée à la bourse japonaise. H.E. Parts International a pour mission de fournir aux clients des pièces de rechange, des composantes et des services de la plus haute qualité qui améliorent les performances du cycle de vie et réduisent les coûts.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB est un propriétaire immobilier actif au Canada et tenant compte de ces transactions, possède 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 5,8 millions de pieds carrés et une valeur totale des actifs qui dépasse 1,18 milliard de dollars.

BTB offre aux porteurs de parts un régime de réinvestissement des distributions en vertu duquel les participants peuvent choisir de réinvestir leur distribution en espèces mensuelle dans des parts supplémentaires de BTB à un prix basé sur le cours moyen pondéré des parts de BTB à la Bourse de Toronto pour les cinq jours de bourse précédant immédiatement le date de distribution, décotée de 3 %. Pour en savoir plus, visitez le site Web de BTB à l'adresse www.btbreit.com.

Renseignements: Stéphanie Léonard, Directrice des communications, 514 286-0188 x256, [email protected]