LAVAL, QC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Walmart Canada est fière d'annoncer que ses Supercentres du Québec offriront désormais du porc québécois, fourni par des éleveurs de la province. Dès aujourd'hui, la clientèle pourra donc se procurer une multitude de produits de porc local dans leur Supercentre, incluant notamment les côtelettes de porc avec os et désossées, le filet de porc, les côtes levées, le rôti d'épaule et le porc haché, tous offerts à des bas prix de tous les jours. Cet engagement représente environ 350 000 kg de viande par année et c'est l'entreprise québécoise Olymel qui assurera l'approvisionnement en porc.

Approvisionnement local

Par cette initiative, Walmart vient renforcer son engagement à offrir de la viande de qualité, à des bas prix de tous les jours, en plus d'augmenter son offre de produits issus de fournisseurs québécois. « La qualité du porc du Québec étant indéniable, nous sommes très emballés d'offrir cette viande locale à nos clients québécois », a déclaré Cyrille Ballereau, vice-président régional, Walmart Canada. « C'est grâce à la précieuse collaboration des producteurs d'ici que nous pouvons offrir de la viande fraîche au goût savoureux aux clients de nos succursales ».

« À titre de plus important transformateur de porc du Québec, Olymel est fière de s'associer à cette initiative de Walmart visant à mettre en valeur les produits de chez nous. Grâce à ses capacités de production et à son savoir-faire dans le domaine de la transformation, Olymel pourra répondre aux besoins de Walmart en produits de porc du Québec, réputés parmi les meilleurs au monde, et satisfaire à la demande et à l'appétit des consommateurs et des clients de cette grande enseigne de la distribution au Québec », d'affirmer M. Réjean Nadeau, président-directeur général d'Olymel.

« Les consommateurs québécois sont soucieux d'encourager l'achat local, et encore davantage en cette période particulière que nous vivons tous. Le porc du Québec, c'est un gage de qualité. C'est le fruit du travail rigoureux de milliers de producteurs de chez nous qui œuvrent sans relâche pour offrir aux familles de la province la meilleure viande qui soit. Les éleveurs québécois respectent des normes élevées en matière de salubrité, de respect de l'environnement et de bien-être animal, il y a donc de quoi se réjouir de cette annonce qui profitera à l'ensemble de la collectivité », estime pour sa part David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec.

Cette nouvelle offre s'ajoute aux nombreux produits certifiés Aliments du Québec déjà proposés par Walmart à travers ses magasins de la province. À l'instar du porc du Québec, l'entreprise offre une multitude de produits québécois dans ses succursales de la province, notamment les tomates ainsi que les laitues Boston, deux aliments fièrement produits chez nous.

Sur une période de 12 mois, Walmart s'est approvisionnée auprès de fournisseurs basés au Québec pour plus de 3,3 milliards de dollars en produits au soutien de l'économie québécoise. Cette nouvelle annonce s'inscrit dans la volonté de Walmart d'offrir toujours plus de produits du Québec à des bas prix de tous les jours.

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et dessert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada à Walmart.ca est visité par plus de 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens.

