Le Sprinter Mercedes-Benz passe à une gamme de motorisations diesel et essence entièrement constituée de moteurs quatre cylindres pour l'année modèle 2023, ce qui se traduit par un portefeuille de modèles plus écoénergétiques. Le nouveau moteur OM 654 permet des accélérations plus en douceur, des valeurs de couple plus élevées, des émissions réduites et des niveaux de bruit et de vibrations inférieurs. Plus compétent que ses prédécesseurs, il sera proposé sous forme de deux niveaux de puissance : 125 kW (168 ch) et 155 kW (208 ch).

Une ingénierie visant à rehausser l'efficacité

L'emploi d'un bloc en aluminium et de pistons en acier, ainsi que d'un processus de combustion à cavités étagées et d'un revêtement de cylindres baptisé NANOSLIDE® réduit les frottements au sein du moteur. À tout cela viennent s'ajouter un recyclage dynamique multivoie des gaz d'échappement et un post-traitement des gaz d'échappement à proximité du moteur, ce qui permet de réduire la consommation et les émissions du Sprinter de l'année modèle 2023. En raison de son emplacement, le dispositif de post-traitement des gaz d'échappement fonctionne également en minimisant la perte de chaleur, ce qui se traduit par une efficacité accrue.

Une nouvelle transmission accroissant le confort et l'efficacité énergétique

La division Fourgons Mercedes-Benz va aussi opter pour une nouvelle transmission 9G-TRONIC (à 9 rapports), qui sera de série sur toutes les variantes. La boîte 9G-TRONIC fait bénéficier les clients d'un confort de conduite accru, d'une réduction de la consommation de carburant, de niveaux de bruit inférieurs, de plus faibles émissions, d'un rapport de démultiplication global plus élevé et de rétrogradations plus rapides, autorisant des accélérations agiles. Comparée à l'ancienne transmission 7G-TRONIC, la boîte 9G-TRONIC offre un rapport de première vitesse plus élevé permettant des démarrages plus rapides, ainsi que davantage de rapports et un plus grand étagement entre ces derniers, ce qui se solde par de meilleures performances dans l'ensemble.

Un couple sur demande grâce au nouveau système de traction intégrale

Remplaçant le système 4 x 4 précédent, le nouveau système de traction intégrale du Sprinter fait bénéficier les clients d'une puissance et d'une endurance accrues, ainsi que d'une transition globale fluide, leur permettant d'affronter tout type de terrain avec aisance.

Grâce à la traction intégrale, ils profitent d'un couple automatique sur demande, dont la répartition peut atteindre 50 % par essieu, alors que le système enclenchable précédent envoyait 35 % du couple à l'essieu avant et 65 % du couple à l'essieu arrière en mode 4 x 4. Le nouveau système de traction intégrale maintient aussi les capacités offertes par son prédécesseur en matière de garde au sol, d'angle d'attaque, d'angle de fuite et d'angle de rampe - garantissant aux clients optant pour le Sprinter Mercedes-Benz les niveaux élevés de qualité et d'aptitude que l'on attend des fourgons Mercedes-Benz.

Une connectivité améliorée

Mercedes-Benz Canada offre la toute dernière technologie en matière de connectivité et une expérience utilisateur améliorée avec l'introduction de l'application Mercedes me connect pour le Sprinter 2023. Ces services numériques relient les clients commerciaux et les particuliers à leurs fourgons, et fournissent un accès simple à toutes les informations importantes et fonctions pratiques, aussi bien depuis l'intérieur que depuis l'extérieur du véhicule. Les clients commerciaux peuvent activer ces services numériques de pointe pour l'ensemble de leur parc de véhicules en vue d'améliorer leurs opérations commerciales quotidiennes.

Disponible pour les appareils Android et iOS, l'application Mercedes me connect permet aux propriétaires de véhicules de gérer de nombreux aspects différents de leur fourgon de presque n'importe où et sert ainsi d'extension mobile du véhicule. Cette mise à niveau numérique offre de multiples fonctionnalités automobiles connectées, faisant bénéficier les clients de la commodité et de la flexibilité supplémentaires permises par la gestion du véhicule à distance, incluant le verrouillage et le déverrouillage des portes à distance, ainsi que la consultation de l'état du véhicule. Cette dernière fonctionnalité permet d'accéder à des données sur le véhicule comme le kilométrage, le niveau de carburant, la pression des pneus et le niveau des liquides, offrant donc aux clients la tranquillité d'esprit de savoir que tout est en ordre pour leur prochain trajet. Si un problème survient, Mercedes me connect peut faciliter un test de diagnostic à distance, qui permet au technicien d'entretien et de réparation d'accéder à distance à des données de diagnostic pour aider à résoudre le problème en question. S'il est nécessaire de se rendre chez un concessionnaire pour un entretien de routine ou un problème urgent, les clients peuvent facilement localiser leur concessionnaire préféré, ce qui contribue à une expérience très pratique et aisée.

L'application Mercedes me connect comprend des fonctions de cartographie et de navigation qui permettent à un client de trouver la destination souhaitée dans l'application, puis d'envoyer ce lieu directement au système de navigation du véhicule. Quand le client monte à bord du véhicule, ce dernier est ainsi déjà prêt à se rendre à la prochaine destination. La section cartographie de l'application est également une façon pratique pour un client de repérer son véhicule s'il lui arrive d'oublier où il l'a stationné.

Une sécurité accrue grâce au rétroviseur intérieur numérique

Pour améliorer la visibilité vers l'arrière, le tout nouveau Sprinter est aussi doté d'une caméra installée à l'arrière du véhicule, qui affiche l'image sur l'écran du rétroviseur intérieur. Cette technologie permet au conducteur d'avoir une vue dégagée vers l'arrière, ce qui est particulièrement utile pour les clients qui n'ont pas ou peu de visibilité vers l'arrière.

Le Sprinter Mercedes-Benz continue à hausser la barre dans le segment des véhicules commerciaux; il offre des ensembles structurés de façon simplifiée et des équipements améliorés pour répondre aux besoins d'une variété de clients allant de conducteurs ordinaires à des livreurs de colis, en passant notamment par des personnes qui travaillent dans le domaine de la construction et divers clients nécessitant des aménagements spécialisés. Le nouveau Sprinter 2023 offrira le confort, la puissance et les capacités hors route nécessaires pour entreprendre tout projet.

