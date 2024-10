MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - La troisième édition canadienne du Forum InCyber est de retour au Palais des congrès de Montréal les 29 et 30 octobre 2024. Depuis son lancement en 2022, le Forum InCyber Canada s'est rapidement imposé comme l'événement de référence en cybersécurité en Amérique du Nord. Issu du succès de la version européenne du Forum, il attire chaque année un nombre croissant de participants internationaux, témoignant ainsi de l'importance grandissante des enjeux de cybersécurité au Canada et de la notoriété croissante du Forum InCyber de Montréal au-delà des frontières.

Véritable carrefour entre les besoins et les solutions en cybersécurité, le Forum InCyber est aujourd'hui le rendez-vous incontournable des spécialistes en la matière des deux côtés de l'Atlantique. Lors de sa seizième édition à Lille (France) en mars dernier, il a rassemblé plus de 22 000 visiteurs. À Montréal, la réussite a rapidement été au rendez-vous : comptabilisant déjà 3 200 participants dès sa première édition en 2022, l'événement en a attiré 3 700 l'année dernière. Cette année, ce sont près de 4 000 experts, décideurs, fournisseurs de solutions, représentants gouvernementaux et autres talents du domaine qui se réuniront au Palais des congrès de Montréal autour du thème « La cybersécurité à l'ère de l'IA ».

Forts de ce succès indéniable, les organisateurs ont d'ores et déjà confirmé la tenue du Forum InCyber jusqu'en 2027 au Palais, renforçant ainsi l'ancrage de cet événement de premier plan dans la métropole et assurant des retombées économiques globales estimées à environ 30 millions de dollars sur six ans.

Une vision locale, un impact global

Grâce à son écosystème cyber de qualité, ses infrastructures événementielles robustes et sa renommée internationale dans le secteur technologique, Montréal s'est naturellement imposée comme le lieu idéal pour accueillir la première version nord-américaine du Forum InCyber en 2022. L'objectif : rassembler l'écosystème canadien et promouvoir son expertise à l'échelle mondiale.

Tout en s'adaptant aux réalités locales - en matière de législation et de pratiques, notamment - le Forum conserve sa mission globale : renforcer la lutte contre les cybermenaces. Il devient ainsi un espace privilégié d'échanges de bonnes pratiques entre experts internationaux, visant à accroître la résilience des États et des entreprises face aux cyberattaques.

Un programme riche et une expansion internationale

Chaque année, le Forum se distingue par la diversité et la qualité de sa programmation : conférences de haut niveau, présentations techniques, ateliers spécialisés, etc. L'édition 2024 ne fait pas exception, notamment grâce à un partenariat stratégique avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui animera une scène dédiée à la cybersécurité dans le secteur du transport - aérien, terrestre, maritime et spatial - avec des experts du monde entier. De plus, une scène consacrée aux infrastructures critiques mettra en lumière l'impact du projet de loi fédérale C-26 concernant la cybersécurité.

Le Forum InCyber s'investit aussi dans l'avenir en sensibilisant la nouvelle génération : 700 enfants des écoles de Montréal participeront à « Safari Cyber », un programme éducatif et ludique piloté par CyberCap, un organisme œuvrant pour l'intégration socioprofessionnelle et la prévention du décrochage scolaire au travers des arts numériques.

En 2025, le Forum InCyber franchira un nouveau cap avec le lancement d'une édition aux États-Unis, à San Antonio (Texas), une ville dynamique dans le domaine de la cybersécurité surnommée « Cyber City USA ». Cette expansion stratégique, complémentaire aux événements européen et canadien, confirme l'influence internationale grandissante du Forum. Des discussions sont également en cours pour implanter de futures éditions en Asie.

Le Forum InCyber continue donc de renforcer sa position de rendez-vous incontournable sur la cybersécurité, propulsant Montréal sur la scène internationale comme centre d'innovation et de collaboration dans ce domaine crucial pour l'avenir.

« Le Forum InCyber Canada, par son succès et son attractivité croissante, renforce considérablement le positionnement de Montréal sur la scène internationale comme un acteur incontournable de la cybersécurité. Le Palais des congrès de Montréal est fier d'être le point de rencontre vers lequel experts et décideurs convergent pour bâtir les solutions de demain. Ce rendez-vous annuel consolide non seulement la réputation de Montréal, mais aussi celle du Palais en tant que carrefour de l'innovation technologique à l'échelle mondiale. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

