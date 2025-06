Forum en matière de consultation et d'approbation référendaire : une réflexion collective pour repenser la participation citoyenne

QUÉBEC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui s'est tenu à Québec le Forum en matière de consultation et d'approbation référendaire. Un peu plus de 100 actrices et acteurs clés du milieu municipal, de la société civile, du monde des affaires et du milieu universitaire se sont rassemblés pour partager leurs expériences et mettre en commun leur expertise, dans le cadre d'une démarche visant à repenser la participation citoyenne en urbanisme.

En mars dernier, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonçait la mise en œuvre d'un chantier de travail en matière de consultation et d'approbation référendaire. Une consultation en ligne avait alors été lancée afin de permettre à la population, aux acteurs municipaux ainsi qu'aux groupes d'intérêt de s'exprimer sur les enjeux et les améliorations possibles en ce qui concerne les consultations publiques, les référendums et les comités consultatifs en urbanisme menés par les municipalités du Québec.

Le Forum avait pour objectifs de faire le point et d'approfondir collectivement la réflexion. Les échanges ont permis de mieux cerner les attentes de la population et les besoins des communautés, ainsi que d'identifier des pistes de solution concrètes pour une participation citoyenne efficace et inclusive.

Citation

« Le Forum tenu aujourd'hui représentait un moment fort de notre démarche de modernisation de la participation citoyenne ainsi que de la consultation et de l'approbation référendaire en urbanisme - des mécanismes qui, je le répète, n'ont pratiquement pas été revus depuis 1979! Pour notre gouvernement, c'est essentiel d'avancer de concert avec le milieu et la population, en tenant compte des points de vue exprimés sur le terrain. Les idées, constats et propositions recueillis guideront les prochaines étapes de notre chantier. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce dialogue fondamental pour l'avenir de nos municipalités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

La consultation en ligne, qui s'est déroulée du 24 mars au 9 mai 2025, a permis de recueillir plus de 1 000 contributions de la part des citoyennes, citoyens et des acteurs concernés.

La tenue de ce chantier répond à un engagement pris par le gouvernement dans le cadre de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité .

Rappelons que la participation citoyenne constitue l'un des principes fondateurs du régime d'aménagement institué par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme il y a près de 50 ans.

Bien que les modalités de la participation citoyenne aient évolué au fil des ans, aucune révision du cadre général n'a été effectuée depuis 1979.

Liens connexes

