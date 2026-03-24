Les solutions d'assurance de Duck Creek contribueront à améliorer l'efficacité, renforcer la transparence de portefeuille, accélérer les cycles de clôture et soutenir l'expansion mondiale

BOSTON, 24 mars 2026 /CNW/ - Technologies de Duck Creek, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'assurance IARD et générale, annonce aujourd'hui que Fortegra, un assureur spécialisé mondial desservant des marchés de niche, a sélectionné Duck Creek Reinsurance et Duck Creek Clarity dans le cadre de son initiative de transformation financière. La mise en œuvre permettra de moderniser les systèmes financiers de Fortegra et de soutenir la croissance continue dans l'ensemble des produits, des marchés géographiques et des modèles de distribution.

Guidée par sa vision d'être le souscripteur de choix pour les entreprises et les particuliers à la recherche de solutions d'assurance spécialisées fiables, l'entreprise continue d'investir dans l'innovation, des partenariats solides et des capacités évolutives.

À mesure que Fortegra accélère sa stratégie de croissance rentable, la réassurance est devenue une capacité essentielle pour gérer l'échelle et la complexité du portefeuille. La société a formé une équipe spécialisée en comptabilité de réassurance et a choisi Duck Creek Reinsurance pour renforcer la gestion des risques et rationaliser les processus financiers et opérationnels. Duck Creek Clarity assurera une plus grande transparence des activités de réassurance, en améliorant l'exactitude des rapports et en permettant la prise de décisions fondées sur les données à mesure que l'empreinte de Fortegra augmentera.

« Ce choix représente un jalon important de notre transformation financière », déclare Ed Peña, chef de la direction financière de Fortegra. « En renforçant la qualité et l'analyse des données, nous aurons une meilleure idée des facteurs de rendement, évaluerons l'utilisation de la réassurance et accélérerons les cycles de clôture financière. Duck Creek s'est démarquée par la force de ses capacités en réassurance et par l'expérience de son équipe. Cette transformation appuie notre engagement envers l'excellence opérationnelle tout en contribuant directement à l'amélioration des résultats nets et de la gestion des risques. »

En choisissant Duck Creek Reinsurance et Duck Creek Clarity, Fortegra veut :

moderniser les systèmes financiers pour soutenir l'échelle opérationnelle

Aaméliorer la transparence de son portefeuille de réassurance

réduire les efforts manuels grâce à une automatisation accrue et à des cycles de fermeture plus rapides

renforcer l'intégration entre les fonctions de base et les sources de données

soutenir l'expansion dans l'ensemble des secteurs d'activité et des régions

« L'accent mis par Fortegra sur l'aspect humain et son expansion réfléchie rendent le processus de réassurance stimulant », déclare Chris McCloskey, chef de l'exploitation chez Duck Creek Technologies. « Duck Creek Reinsurance and Clarity contribuera à améliorer l'efficacité opérationnelle, à découvrir de nouvelles perspectives et à positionner Fortegra pour gérer le risque avec confiance alors que l'organisation continue d'élargir sa portée mondiale. »

À propos de Fortegra

Depuis plus de 45 ans, Fortegra, par l'entremise de ses filiales, souscrit des solutions de gestion des risques qui aident les gens et les entreprises à réussir malgré l'incertitude. En tant qu'assureur multinational spécialisé dont les filiales d'assurance ont obtenu une notation A- (excellente) de solidité financière d'A.M. Best et une notation « X » d'A.M. Best pour la taille financière, nous offrons une gamme variée de produits d'assurance admis, d'assurance excédentaire et de solutions de garantie. Pour en savoir plus : www.fortegra.com.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur des assurances IARD et générale. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance infonuagique pour mener des activités agiles, intelligentes et permanentes. L'authenticité, la raison d'être et la transparence sont l'essence même de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de suite complète, et sont toutes disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur LinkedIn et X pour les dernières mises à jour.

Relations avec la presse :

Marianne Dempsey et Tara Stred

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SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.