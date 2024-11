VAL-D'OR, QC et MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) annoncent la création de la maîtrise et du doctorat en études autochtones. Les deux établissements de l'Université du Québec deviennent ainsi les premières universités au Canada à offrir des programmes de formation de cycles supérieurs en français dans ce domaine.

La création de ces programmes rejoint la vision de l'Unité mixte de recherche INRS-UQAT en études autochtones créée en 2020 qui vise à transformer les interactions et les dynamiques relationnelles entre le monde universitaire et le monde autochtone afin de mettre en valeur la contribution des Peuples autochtones au monde du savoir, au devenir des sociétés et au patrimoine culturel de l'humanité́.

En unissant leurs forces et leurs expertises, l'UQAT et l'INRS proposent des formations spécialisées qui se distinguent par une approche pédagogique intégrant autant les savoirs autochtones que les savoirs scientifiques.

« Grâce à la complémentarité de leurs expertises et à leurs liens étroits avec les partenaires du milieu, les membres du corps professoral de l'UQAT et de l'INRS contribueront à la formation d'une relève engagée vers une société plus juste et équitable, en favorisant l'innovation sociale et la démocratisation des savoirs. », souligne le recteur de l'UQAT, M. Vincent Rousson

« Forts de la collaboration de longue date entre nos deux institutions, ces programmes mettent de l'avant des formules pédagogiques interactives, collaboratives et multidisciplinaires La coconstruction et la mobilisation des connaissances, qui seront au coeur des programmes, sont des pratiques bien ancrées à l'École d'études autochtones de l'UQAT et au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS. », souligne le directeur général de l'INRS, M. Luc-Alain Giraldeau

Des programmes uniques au Québec

Les programmes auront recours à des formules pédagogiques novatrices, comme les cercles de parole, les ateliers de partage et les rencontres avec les partenaires autochtones. En plus d'identifier des solutions pour favoriser le mieux vivre ensemble, les recherches de pointe réalisées dans le cadre de projets de maîtrise et de doctorat permettront de coconstruire des connaissances en collaboration avec les détentrices et les détenteurs de savoirs ainsi que les instances et les organisations autochtones.

Une panoplie de thèmes en lien avec les champs d'expertise du corps professoral, tels que les aspects juridiques, l'administration, la gouvernance et l'autodétermination, les enjeux relatifs aux femmes, les relations autochtones-allochtones ou encore le développement territorial et communautaire, pourront être abordés.

Les personnes diplômées auront accès à des perspectives d'emploi dans différents secteurs, que ce soit dans les communautés autochtones, les organisations autochtones de divers horizons, les universités, les ministères fédéraux et provinciaux, ainsi que les organisations non gouvernementales.

Ces programmes conjoints seront offerts à temps complet et à temps partiel à l'École d'études autochtones de l'UQAT et au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS à compter de l'automne 2025.

À propos de l'UQAT

L'UQAT est une université d'exception, de proximité et engagée, et ce, depuis plus de 40 ans. Avec ses trois campus, ses quatre centres et ses nombreux points de service, l'UQAT compte plus de 7 000 étudiantes et étudiants et propose plus de 150 programmes d'études, notamment en études autochtones. Unique au Québec, son École d'études autochtones se distingue par son approche multidisciplinaire et interculturelle. Ses programmes d'études inclusifs et respectueux des savoirs et des cultures autochtones sont offerts à distance aux trois cycles universitaires, et couvrent un large éventail de domaines, tels que la gouvernance autochtone, la gestion territoriale ou encore l'intervention sociale.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis 55 ans, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

