Formation des travailleurs en agriculture - Près de 675 000 $ pour l'aménagement de nouveaux locaux du Cégep régional de Lanaudière à Joliette

JOLIETTE, QC, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, accompagnée de Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, a confirmé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 673 496 $ au Cégep régional de Lanaudière à Joliette pour l'aménagement des locaux nécessaires à l'implantation du programme d'études actualisé Technologie de la production horticole agroenvironnementale.

Cet investissement permettra au Cégep de continuer à offrir le meilleur enseignement possible aux étudiantes et étudiants en leur proposant un environnement adapté à la réalité du marché du travail agricole, notamment en procédant au réaménagement d'un laboratoire existant. L'ajout d'une classe, d'un laboratoire, d'une salle de lavage de légumes et de fruits, d'une salle de rangement ainsi que de trois nouveaux locaux avec température et humidité contrôlées permettra aussi au Cégep de mieux soutenir les élèves et le personnel. Le campus de Joliette, qui offre ce programme, pourra aussi renouveler certains outils en ajoutant de nouveaux filets antimoustiques dans les serres et en remplaçant des toiles solaires.

« L'enseignement supérieur est une clé de la réussite du Québec de demain. Grâce à cet investissement, les futurs étudiants et étudiantes pourront apprendre dans des conditions optimales et contribuer à l'autonomie du Québec dans le domaine agroalimentaire. Je suis extrêmement heureuse des investissements de notre gouvernement dans le réseau collégial et dans les universités; ceux-ci témoignent de notre engagement envers les étudiants d'aujourd'hui, qui deviendront très bientôt des acteurs de changement dans notre société. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le Cégep régional de Lanaudière est un acteur majeur du développement et de la vie communautaire de Joliette et des environs. Je suis très fière de l'investissement annoncé aujourd'hui par notre gouvernement. Il sera bénéfique pour la relève québécoise en agroalimentaire et permettra aux étudiantes et étudiants d'évoluer dans un environnement adapté à la réalité du marché du travail. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Comme ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, je ne peux que me réjouir de voir que nos entreprises agroalimentaires pourront compter sur une relève de professionnels formés rigoureusement et à la fine pointe de la technologie. La main-d'œuvre qualifiée est un atout important pour le secteur et pour l'économie québécoise. Elle permet à nos entreprises de prospérer, de mieux affronter la concurrence et d'élargir leurs marchés. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette est reconnu, depuis plusieurs années, comme un pôle important de formation agroalimentaire dans la région. Cette annonce nous permettra de bonifier nos installations au complexe serricole pour notre programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale, renouvelé depuis l'automne 2020. Ce programme connaît un véritable succès auprès des étudiants, entre autres, pour son volet d'horticulture urbaine et son implication active dans la communauté avec de nombreux projets et collaborations. »

Hélène Bailleu, directrice générale du Cégep régional de Lanaudière

Le Cégep régional de Lanaudière est l'un des deux cégeps où est offert le programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale. Ce programme d'études est également offert aux deux campus de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

