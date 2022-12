Formation de la main-d'œuvre - Plus de 1,75 M$ pour la formation dans le secteur de l'usinage

SOREL-TRACY, QC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, est fier d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 1 752 068 $ pour soutenir la création d'un programme de formation en usinage qui sera offert au Centre Bernard-Gariépy, un établissement faisant partie des Centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel‑Tracy.

Ce programme de formation visera à répondre, de façon durable, aux besoins de main‑d'œuvre qualifiée des entreprises du secteur de l'usinage. L'offre de formation repose sur un programme d'études modernisé en 2019. D'une durée de 1 800 heures, le programme de formation en usinage mènera à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles dans ce domaine. Il se déroulera en alternance travail-études à raison de 1 260 heures de formation dans l'établissement d'enseignement et de 540 heures de stage en entreprise. Cette formule flexible permettra de former le personnel déjà en poste ainsi que les personnes nouvellement recrutées, selon les besoins de chaque entreprise participante.

M. Émond a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville. Pour l'occasion, il était accompagné par le chargé de projet de PERFORM, le comité sectoriel de main-d'œuvre pour la fabrication métallique industrielle, M. Yves Foster, et du directeur des Centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy, M. Patrick Cavanagh.

Une partie de l'aide financière du gouvernement du Québec, soit une somme de 943 552 $, est accordée dans le cadre du Programme de formations de courte durée (COUD) privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail. Elle permettra à deux cohortes composées de 13 élèves chacune d'être formées à partir du 10 janvier 2023. Une somme de 808 516 $ provenant du ministère de l'Éducation servira à la mise en œuvre de la formation.

Citations

« Je suis très fier d'annoncer l'attribution de plus de 1,75 M$ pour la création d'un programme de formation dans le secteur de l'usinage. Cet ambitieux projet répond à une volonté de former des travailleuses et des travailleurs spécialisés pour les entreprises de la région dans un contexte difficile de pénurie de main-d'œuvre. Notre gouvernement travaille sur tous les fronts pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre : la formation professionnelle fait partie des solutions. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

« Ce nouveau programme d'études professionnelles en usinage qui sera offert dans la région de la Montérégie est essentiel pour répondre aux besoins des entreprises de ce secteur. Notre gouvernement est fier de contribuer à ce projet de formation en alternance

travail-études pour qualifier la main-d'œuvre et ainsi répondre aux attentes des entreprises de la région. Le secteur de l'usinage, dans lequel les perspectives d'emploi sont excellentes en Montérégie, se voit ainsi offrir une solution durable et concrète pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'alternance travail-études est une formule éducative adaptée aux besoins changeants du marché du travail. De façon générale, l'éducation et la formation sont les fers de lance de la main-d'œuvre d'aujourd'hui et de demain. Je suis fier que notre gouvernement appuie ce programme. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« PERFORM, les Centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel‑Tracy et les entreprises de la région de la Montérégie se sont alliés pour trouver des solutions innovantes pour relever les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre. Cette initiative vise à faire en sorte que les entreprises en quête de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de l'usinage puissent accueillir et former un personnel dont les compétences correspondront à leurs besoins. De leur côté, les personnes participantes pourront bénéficier d'un programme de formation à la fois stimulant et gratifiant. »

Carl Boily, directeur général de PERFORM, le comité sectoriel de main-d'œuvre pour la fabrication métallique industrielle

Faits saillants

Il est possible de s'inscrire à la formation jusqu'au 16 décembre sur le site Inforoute FPT. Il est aussi possible de s'y inscrire en appelant au Centre Bernard‑Gariépy, au 450 743-1285, poste 4200.

Le Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT vise à soutenir principalement les secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre en leur permettant de former le personnel qui n'a pas les compétences requises pour effectuer un travail, qu'il s'agisse d'une personne nouvellement employée ou venant d'obtenir une promotion.

Grâce à l'aide financière accordée dans le cadre de ce programme, les entreprises bénéficieront notamment du remboursement du salaire des personnes participantes, ce qui correspond à 1 000 heures sur les 1 800 heures de formation.

Le promoteur du projet, PERFORM, le comité sectoriel de main-d'œuvre pour la fabrication métallique industrielle, est un organisme à but non lucratif paritaire voué à la formation et au développement des compétences de la main‑d'œuvre de son industrie. La main-d'œuvre, dans cette industrie, exerce principalement des métiers spécialisés. PERFORM est l'un des plus importants promoteurs collectifs de projets de formations diplômantes offertes en alternance travail‑études.

L'aide financière provenant du ministère de l'Éducation versée sous forme d'allocations de fonctionnement sera de 739 460 $ et sous forme d'allocations d'investissement de 69 056 $, selon ce qui est prévu habituellement par les règles budgétaires des centres de services scolaires et des commissions scolaires.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100, Courriel : [email protected]; Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796