CALGARY, AB, le 25 janv. 2024 /CNW/ - WestJet a fièrement annoncé aujourd'hui sa plus récente réalisation, soit un classement enviable au palmarès des meilleurs employeurs du Canada selon le magazine Forbes. Cette reconnaissance prestigieuse est fondée sur une vaste enquête englobant plus de 40 000 employés de diverses entreprises et institutions canadiennes.

« Nous sommes honorés d'avoir été reconnus comme l'un des meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes. Alors que WestJet continue d'atteindre de nouveaux sommets, cette marque de reconnaissance témoigne de notre engagement à offrir des possibilités d'emploi enrichissantes et à assurer la satisfaction en milieu de travail de nos employés qui occupent différents rôles essentiels à la création d'expériences de voyage conviviales et fiables que les Canadiens connaissent et apprécient », a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice et directrice des ressources humaines, mandataire sociale et directrice de la durabilité de WestJet.

En partenariat avec Statista, le sondage du magazine Forbes a révélé les employeurs qui se démarquent partout au pays, plaçant WestJet dans le cercle restreint des 15 meilleurs employeurs dans le secteur du transport et de la logistique.

Le solide portefeuille d'investissement communautaire axé sur les employés de WestJet fait partie intégrante de la culture axée sur les gens de la compagnie aérienne, qui met particulièrement l'accent sur la mobilisation des employés, la diversité et les initiatives d'inclusion, ainsi que sur son approche novatrice en matière de perfectionnement des talents. De plus, le transporteur a relancé son régime de participation aux bénéfices à l'intention des employés en 2023, réaffirmant ainsi son engagement à favoriser une culture de collaboration à mesure que la compagnie aérienne redevient rentable.

« Notre dévouement inébranlable à accorder la priorité à la sécurité, notre attitude bienveillante les uns envers les autres et à l'égard de nos invités et de notre entreprise font en sorte que les 12 000 employés du Groupe WestJet forment une équipe unie dans la poursuite d'un objectif commun : offrir des voyages de loisirs abordables et accessibles à des millions de Canadiens chaque année. WestJet demeure déterminée à bâtir un milieu de travail qui non seulement attire les meilleurs talents, mais qui soutient et maintient en poste des professionnels qualifiés qui sont essentiels au succès de WestJet », a ajouté Angela Avery.

Pour découvrir le large éventail de possibilités et de carrières chez WestJet

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

