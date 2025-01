« La communauté de Toronto Pearson a connu une croissance remarquable l'année dernière. Le fait de recevoir cette reconnaissance de la part de Forbes pour une deuxième année consécutive et d'atteindre ce nouveau sommet personnel démontre notre engagement en tant qu'employeur à l'égard de l'amélioration continue, a déclaré Mark Carbonelli, chef des ressources humaines, Toronto Pearson. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à écouter les commentaires des employés et à prendre des mesures concrètes, ainsi que de notre détermination à favoriser une culture d'inclusion qui attire les meilleurs talents. Nous voulons faire de Toronto Pearson l'aéroport de choix, pour travailler et prendre l'avion. »

Pour une deuxième année, Toronto Pearson demeure le seul aéroport à figurer dans le classement de Forbes. Le rang de l'aéroport a bondi de plus de 100 places par rapport à 2024. L'année dernière, Toronto Pearson s'était classé au 210e rang dans l'ensemble et au 9e rang parmi toutes les entreprises de transport et de logistique.

Forbes s'est associée à la société d'études de marché Statista pour créer son palmarès annuel. Cette dernière a sondé plus de 40 000 employés basés au Canada qui travaillent pour des entreprises du pays comptant au moins 500 employés pour établir la liste. Tous les sondages étaient anonymes, ce qui a permis aux participants d'exprimer ouvertement leurs opinions.

