Fonds régions et ruralité - Une somme de 945 000 $ pour l'entrepreneuriat en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de la Mauricie consacrent une somme de 945 000 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement en entrepreneuriat en Mauricie.

Cette entente vise notamment à mettre en œuvre un plan d'action régional concerté afin de soutenir les initiatives favorisant l'entrepreneuriat. Ainsi, les acteurs de chaque territoire recevront de l'accompagnement pour le déploiement, le suivi et l'évaluation de leur planification respective. Des activités pourront avoir lieu, selon les besoins des différents milieux, afin d'encourager la culture entrepreneuriale. Par ailleurs, l'entente permettra l'organisation du Défi OSEntreprendre et la tenue du gala régional.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), Développement Mauricie, les MRC de Maskinongé, de Mékinac et des Chenaux, les villes de La Tuque, de Shawinigan et de Trois-Rivières, ainsi que le Conseil de la Nation Atikamekw.

Citations :

« Cette entente contribuera à la poursuite du Défi OSEntreprendre dans la région, une belle vitrine pour mettre en lumière les projets des personnes participantes. De plus, la sensibilisation ainsi que le partage d'information effectués permettront sans aucun doute d'entretenir la flamme des entrepreneures et entrepreneurs, et d'en faire naître de nouvelles! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les Mauriciennes et Mauriciens sont inventifs et nombreux à avoir ce désir de saisir les occasions d'affaires. Cette entente contribuera assurément à faire vibrer leur fibre entrepreneuriale; certaines et certains décideront, souhaitons-le, de plonger dans cette belle aventure! »

Jean Boulet, ministre responsable de la région de la Mauricie

« Il est essentiel pour les élues et élus de favoriser le développement de la culture entrepreneuriale pour une économie forte, durable et diversifiée. Nous sommes très heureux de soutenir cette entente en Mauricie, car elle permet d'appuyer dans plusieurs de nos territoires nos communautés entrepreneuriales, déjà très dynamiques, et d'assurer un rayonnement encore plus important à l'échelle nationale. »

Bernard Thompson, président de la Table des élus de la Mauricie et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« La promotion de la culture entrepreneuriale et de ses valeurs vient jouer un rôle primordial dans le développement socioéconomique des territoires. Cette entente contribuera assurément au dynamisme et à la prospérité de la Mauricie. »

Nadia Moreau, présidente de Développement Mauricie

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 876 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Les MRC et les villes de la région accorderont chacune une somme de 10 500 $ à l'entente, pour un total de 63 000 $. Pour sa part, le Conseil de la Nation Atikamekw y consacrera 6 000 $.

