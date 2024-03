Fonds régions et ruralité - Une somme de 690 000 $ pour une économie encore plus verte au Saguenay-Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean consacrent une somme de 690 000 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement pour le projet de transition vers une économie verte et responsable dans la région (PME Durable 02).

L'entente vise à mettre en place des initiatives pour aider les organismes de développement économique dans cette démarche. Ainsi, une stratégie régionale concertée sera déployée pour accroître l'intégration du développement durable au sein des entreprises. Des outils seront créés, notamment pour les organismes de développement économique, afin qu'ils puissent adéquatement accompagner les entreprises de la région dans leur virage vert et l'adoption de pratiques écoresponsables. Les municipalités seront, elles aussi, soutenues dans leur exercice de planification annuelle.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), Nutrinor coopérative, les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy, du Fjord-du-Saguenay et de Maria-Chapdelaine, Promotion Saguenay et le Centre québécois de développement durable (CQDD).

« Grâce à cette entente, les entreprises, les organismes et les municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourront ancrer encore davantage le développement durable au cœur de leurs actions. En travaillant de concert, je suis persuadée que nous changerons les choses. Ainsi, les collectivités d'ici et les générations futures profiteront d'une région encore plus verte où il fait bon vivre! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Une de nos priorités est de bâtir une économie plus verte pour le Québec. Cette entente va y contribuer en aidant les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean à adopter de meilleures pratiques en matière de développement durable. Nous sommes fiers de soutenir de telles collaborations. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Afin que notre région ait une économie plus verte, nos entreprises, nos organismes et nos municipalités doivent inclure le développement durable dans les opérations quotidiennes ainsi que dans la mise sur pied des projets. L'entente annoncée aujourd'hui contribuera à ancrer de bonnes pratiques et servira, je l'espère, à inspirer d'autres acteurs de changement. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

« Cet investissement marque un pas significatif vers un développement plus vert et responsable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette entente sectorielle est un engagement commun pour une croissance durable. Elle représente une avancée importante, adaptée à l'échelle de notre région, pour intégrer le développement durable dans notre économie locale. »

Julie Dufour, mairesse de Saguenay et présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Ce projet permettra de développer les connaissances, les outils et les compétences de nos quelque 30 partenaires économiques qui sont des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial régional. À terme, chaque conseillère et conseiller de ces organisations aura l'expertise pour accompagner les entreprises en développement durable. Mieux encore, toutes ces personnes pourront "contaminer positivement" une multitude d'entreprises qui, elles-mêmes, contribueront à la transition verte au Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Nicolas Gagnon, directeur général du Centre québécois de développement durable

« Nutrinor est fière d'être partenaire de cette entente, qui témoigne d'une belle concertation régionale. Notre coopérative, les municipalités, les organismes de développement économique et les entreprises de la région partagent tous la responsabilité d'adopter des pratiques plus responsables pour le bien-être de nos communautés. »

Dominic Perron, président du conseil d'administration de Nutrinor coopérative

« Ce projet illustre bien l'engagement de Rio Tinto à contribuer activement au développement durable de la région. Il nous permettra notamment d'outiller nos fournisseurs et partenaires d'affaires régionaux pour répondre à nos attentes de plus en plus élevées en matière de durabilité. Nous sommes fiers de soutenir cette nouvelle initiative de notre partenaire, le CQDD, en apportant une participation de 150 000 $ pour les trois prochaines années. Nous sommes convaincus que la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance - ESG - et de durabilité est maintenant un incontournable des bonnes pratiques d'affaires, et nous y contribuerons avec ce projet. »

Grégoire Gaudreault, partenaire d'affaires du Développement économique régional de Rio Tinto Aluminium

La participation financière du MAMH s'élèvera à 300 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La contribution du MEIE sera de 225 000 $ et provient du volet 2 du Programme d'appui aux projets de développement économique (PAPDE).

provient du volet 2 du Programme d'appui aux projets de développement économique (PAPDE). Le CQDD allouera à l'initiative une somme de 150 000 $ provenant d'une entente conclue avec Rio Tinto.

Pour sa part, Nutrinor coopérative consacrera 15 000 $ à l'entente sectorielle.

