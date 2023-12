Fonds régions et ruralité - Une somme de 600 000 $ pour la concertation en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs partenaires de la Mauricie allouent une somme de 600 000 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle pour la concertation régionale. Cette entente vise à outiller et à mobiliser les acteurs de la région pour qu'ils puissent agir selon les priorités de développement établies par le milieu.

Ces priorités sont :

Faire de la Mauricie une région attractive, accueillante et inclusive.

une région attractive, accueillante et inclusive. Accompagner les citoyennes et citoyens sur le plan socioprofessionnel.

Assurer l'occupation dynamique de l'ensemble du territoire mauricien.

Soutenir la vitalité de l'écosystème économique.

Favoriser la qualité de vie et le bien-être de la population.

Maintenir et améliorer la qualité de l'environnement.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), les MRC de Maskinongé, de Mékinac et des Cheneaux, les villes de La Tuque, de Shawinigan et de Trois-Rivières, ainsi que le Conseil de la Nation Atikamekw.

Citations :

« Je suis fière du fait que notre gouvernement contribue financièrement à faciliter les efforts de concertation en Mauricie. La coopération favorisera la réalisation d'actions concrètes qui permettront à la région d'atteindre son potentiel de développement socioéconomique, au bénéfice des citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cette entente profitera non seulement à tous les acteurs de notre communauté, mais aussi à toute la population de la région. Elle permettra d'élaborer des stratégies de même que des outils de consultation et d'orientation, favorisant ainsi des réalisations significatives. Dans le contexte de la Vallée de la transition énergétique, notamment, ces initiatives contribueront au développement de la Mauricie. »

Jean Boulet, ministre responsable de la région de la Mauricie

« Grâce à la concrétisation de cette entente sectorielle, le soutien apporté viendra contribuer au développement socioéconomique et à la vitalisation de l'ensemble de la Mauricie. Je me réjouis de savoir que les MRC de Mékinac et des Chenaux, plus particulièrement, pourront réellement bénéficier de ces efforts de concertation et, ainsi, améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la circonscription de Champlain. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Il est essentiel d'avoir une concertation entre tous les acteurs socioéconomiques de la magnifique circonscription de Maskinongé afin de favoriser la mobilisation et le développement de notre communauté. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne ces initiatives, car cela nous permet de progresser toujours plus vers un objectif commun avec nos partenaires locaux. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Par la remise de cette somme considérable aux partenaires de la Mauricie, notre gouvernement démontre sa confiance envers eux ainsi que l'importance du rôle des acteurs socioéconomiques régionaux. Les membres de mon équipe et moi demeurons attentifs et disponibles. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« En mon nom et en celui de mes collègues, élues et élus de la Mauricie, nous souhaitons remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Nous sommes très heureux de cette confiance. Cette entente nous permettra d'aller encore plus loin avec nos partenaires du milieu, et de mettre de l'avant les perspectives d'avenir identifiées par les acteurs socioéconomiques de notre région en lien avec nos priorités. La concertation est la base de toute mobilisation et nous serons une référence forte en cette matière! »

Bernard Thompson, président de la Table des élus de la Mauricie et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 480 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Les MRC et les villes partenaires accorderont chacune une somme de 19 500 $ à l'entente, pour un montant total de 117 000 $. Pour sa part, le Conseil de la Nation Atikamekw y accordera 3 000 $.

Liens connexes :

