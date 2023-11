Fonds régions et ruralité - Une somme de 1,5 M$ pour un parc de navettes à propulsion électrique sur la rivière des Mille Îles

SAINT-JÉRÔME, QC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), la MRC de Thérèse-De Blainville, la MRC de Deux-Montagnes ainsi qu'Éco-Nature annoncent qu'une somme de 1 500 000 $ est allouée à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement visant la réalisation d'un projet en écomobilité sur la rivière des Mille Îles.

Ainsi, un parc de navettes à propulsion électrique sera mis en place et opérationnalisé. Des arrêts seront aménagés et des bornes de recharge installées. Les bateaux relieront différents points d'intérêt dans chacune des municipalités concernées des territoires des MRC de Thérèse-De Blainville et de Deux-Montagnes.

Citations :

« Je tiens à souligner la collaboration des différents partenaires qui unissent leurs efforts pour la concrétisation de cette initiative. Cette dernière favorisera la mobilité active et la pratique d'activités de plein air dans ce lieu enchanteur. Grâce aux navettes, les gens pourront explorer à loisir les beautés de la rivière et de ses abords. Je suis persuadée que de nombreuses personnes voudront les utiliser. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La rivière des Mille Îles est un écosystème riche et un joyau indéniable de notre région. Ce projet d'écomobilité permettra de l'admirer et de la découvrir d'une façon plus verte. Je me réjouis de savoir que ses attraits naturels seront encore plus accessibles à notre communauté et aux touristes! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très fier de cette annonce qui permettra aux gens de passage dans notre région ainsi qu'aux citoyennes et citoyens des Basses-Laurentides de profiter de notre beau territoire et de cette richesse naturelle qu'est la rivière des Mille Îles. Je me réjouis de voir le gouvernement du Québec et l'ensemble des partenaires continuer d'investir dans la mobilité durable, un enjeu important pour toute la population des MRC de Deux-Montagnes et de Thérèse-De Blainville. »

Mario Laframboise, député de Blainville

« La MRC est fière d'apporter sa contribution financière à ce projet mobilisateur pour la mise en valeur de la rivière des Mille Îles, un territoire exceptionnel. La participation de la MRC servira notamment à l'acquisition de divers équipements et à la construction d'infrastructures qui permettront la mise en place des navettes à propulsion électrique. Ce projet, fort innovateur et structurant pour notre MRC, apportera une valeur ajoutée incontestable à l'offre touristique des Basses-Laurentides. »

Pierre Charron, préfet de la MRC de Deux-Montagnes

« Le projet de navettes fluviales à propulsion électrique dans la rivière des Mille Îles représente pour nous, les partenaires, une action stratégique visant à mettre en valeur ce collier de perles autant sur le plan économique et social qu'en matière de diversification de l'offre de mobilité durable pour une certaine catégorie d'utilisatrices et d'utilisateurs. Nous sommes très contents de ce partenariat gagnant-gagnant qui saura valoriser nos attraits naturels et hydriques. »

Eric Westram, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville et maire de Rosemère

« Cette annonce marque un appui essentiel à une phase importante du projet ERRE Écomobilité, qui anime nos équipes depuis un bon moment déjà. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien indéfectible de nos partenaires, qui permettent à Éco-Nature de voguer vers de nouveaux horizons. Nous sommes très fébriles à l'idée d'accueillir nos premiers passagers et passagères, afin de leur faire découvrir, sous un angle inédit, le joyau qu'est la rivière des Mille Îles. »

Anaïs Boutin, directrice générale, Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 1 200 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Les deux MRC accorderont chacune une somme de 150 000 $ à l'entente, pour un total de 300 000 $.

